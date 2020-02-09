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Ибрагимович попал в заявку «Милана» на дерби с «Интером»

сегодня, 15:25
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб МиланМилан22:45 Не начался

Пресс-служба «Милана» сообщает, что нападающий Златан Ибрагимович попал в заявку команды на матч 23-го тура Серии А против «Интера»

Шведский бомбардир отсутствовал некоторое время из-за гриппа, однако накануне принципиальной встречи форвард успел поправиться. 

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Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 16:35
На сегодняшнем матче между "Интером" и "Миланом" ожидается аншлаг. Продано порядка 75 тысяч билетов.

В этой связи, La Gazzetta dello Sport пишет, что доход нерадзурри составит примерно 5.5 миллионов евро. Только игра прошлого года в марте, когда россонери были хозяевами поля собрала больше денег - 5.8 миллионов.

Тем не менее, самыми лучшими в этом плане всё же являются 2 матча между чёрно-синими и "Ювентусом". Один из них даже перешагнул отметку в 6 миллионов евро.

Последний сыгранный в октябре принёс "Интеру" 6.6 миллионов. Если же вспоминать декабрьский поединок с "Барселоной", то кассовые сборы составили баснословные 7.8 миллионов.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 16:13
Интеру победы!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:40
На него вся надежда Милана.
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