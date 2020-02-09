Ибрагимович попал в заявку «Милана» на дерби с «Интером»

Пресс-служба «Милана» сообщает, что нападающий Златан Ибрагимович попал в заявку команды на матч 23-го тура Серии А против «Интера».
Шведский бомбардир отсутствовал некоторое время из-за гриппа, однако накануне принципиальной встречи форвард успел поправиться.
В этой связи, La Gazzetta dello Sport пишет, что доход нерадзурри составит примерно 5.5 миллионов евро. Только игра прошлого года в марте, когда россонери были хозяевами поля собрала больше денег - 5.8 миллионов.
Тем не менее, самыми лучшими в этом плане всё же являются 2 матча между чёрно-синими и "Ювентусом". Один из них даже перешагнул отметку в 6 миллионов евро.
Последний сыгранный в октябре принёс "Интеру" 6.6 миллионов. Если же вспоминать декабрьский поединок с "Барселоной", то кассовые сборы составили баснословные 7.8 миллионов.
В этой связи, La Gazzetta dello Sport пишет, что доход нерадзурри составит примерно 5.5 миллионов евро. Только игра прошлого года в марте, когда россонери были хозяевами поля собрала больше денег - 5.8 миллионов.
Тем не менее, самыми лучшими в этом плане всё же являются 2 матча между чёрно-синими и "Ювентусом". Один из них даже перешагнул отметку в 6 миллионов евро.
Последний сыгранный в октябре принёс "Интеру" 6.6 миллионов. Если же вспоминать декабрьский поединок с "Барселоной", то кассовые сборы составили баснословные 7.8 миллионов.