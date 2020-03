Вингер «Фиорентины» восстановился после травмы лодыжки и вернулся к тренировкам в общей группе.

По данным итальянских СМИ , ожидается, что игрок пропустит еще несколько недель, поскольку пока он не набрал форму.

Ribery is back training with the team 👌#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/bJTrvCEGF4