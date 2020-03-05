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Торрейра выбыл до конца сезона, Колашинац восстановится через месяц

05 марта 2020, 17:00

Пресс-служба лондонского «Арсенала» опубликовала информацию о состоянии травмированных игроков.

На данный момент восстановление проходят 4 игрока основного состава «канониров», а именно Сеад Колашинац, Соареш Седрик, Лукас Торрейра и Калум Чемберс.

Сообщается, что Торрейра получил перелом правой лодыжки и в текущем сезоне уже не сыграет. Колашинац испытывает проблемы с плечом, восстановление займет около месяца. Чемберс продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена, в строй Калум вернется через 6-9 месяцев. Соареш должен вернуться к тренировкам в общей группе на следующей неделе.

Также отмечается, что к тренировкам приступил Киран Тирни, пропускавший игры из-за проблем с плечом.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
05 марта в 19:03
Это плохо. Он у нас незаменимый игрок!
Рома Олейник
Рома Олейник
05 марта в 17:23
Соареш травмированным приходил, что ли?
Wolverhampton
Wolverhampton
05 марта в 17:21
Здоровья всем травмированным!
Zenit_84
Zenit_84
05 марта в 17:05
Лазарет
unoejk
unoejk ответил Бутсы
05 марта в 17:05
Во всём комментарии. Не стоит дублировать сюда скрытые и удалённые сообщения и требовать от нас отчёта за каждый чих. Скрытие под спойлер - это не бан как наказание за нарушение, а в первую очередь мера предосторожности и способ прикрыть наиболее токсичные комментарии.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
05 марта в 17:04
Очень жаль Торрейру, но Артета его игнорировал, поэтому с игровой точки зрения ничего не изменится.

А так ему надо уходить летом в нормальный клуб.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
05 марта в 17:02
Здоровья!
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