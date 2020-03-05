Торрейра выбыл до конца сезона, Колашинац восстановится через месяц

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05 марта 2020, 17:00

Пресс-служба лондонского «Арсенала» опубликовала информацию о состоянии травмированных игроков.

На данный момент восстановление проходят 4 игрока основного состава «канониров», а именно , , и .

Сообщается, что Торрейра получил перелом правой лодыжки и в текущем сезоне уже не сыграет. Колашинац испытывает проблемы с плечом, восстановление займет около месяца. Чемберс продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена, в строй Калум вернется через 6-9 месяцев. Соареш должен вернуться к тренировкам в общей группе на следующей неделе.

Также отмечается, что к тренировкам приступил Киран Тирни, пропускавший игры из-за проблем с плечом.