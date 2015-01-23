Игроки ЦСКА получили три выходных дня

После товарищеского матча с «Франкфуртом», который завершил программу первого зимнего сбора в Кампоаморе, футболисты ЦСКА получили три выходных дня.
Вновь команда соберётся в понедельник, 26 января, в Сан-Педро-дель-Пинатаре. На 1 февраля запланирован товарищеский матч, а затем ЦСКА примет участие в международном турнире Pinatar Cup.
