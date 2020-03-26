«Лестер» может приобрести защитника «Аталанты» Кастаня

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вчера, 14:41

По информации Leicester Mercury, «Лестер Сити» рассматривает возможность приобретения бельгийского защитника «Аталанты» .

Сообщается, что из-за пристального внимания топ-клубов к , в «Лестере» хотят перестраховаться и подготовить трансфер Кастаня. Источник отмечает, что поспособствовать переходу может тот факт, что в «Лестере» играют два соотечественника Тимоти: Юри Тилеманс и Деннис Прат.

В текущем сезоне Кастань сыграл в 19 матчах за «Аталанту», забил 2 гола и сделал 2 ассиста.