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«Лестер» может приобрести защитника «Аталанты» Кастаня

вчера, 14:41

По информации Leicester Mercury, «Лестер Сити» рассматривает возможность приобретения бельгийского защитника «Аталанты» Тимоти Кастаня.

Сообщается, что из-за пристального внимания топ-клубов к Рикарду Перейре, в «Лестере» хотят перестраховаться и подготовить трансфер Кастаня. Источник отмечает, что поспособствовать переходу может тот факт, что в «Лестере» играют два соотечественника Тимоти: Юри Тилеманс и Деннис Прат.

В текущем сезоне Кастань сыграл в 19 матчах за «Аталанту», забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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