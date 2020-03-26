Из РПЛ — в топ-клуб. Советуем вместе с Модричем

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сегодня, 13:00

Ни о слова о Чалове и Дзюбе.

Ну ладно, пару слов о Федоре и Артеме все же скажем, все-таки видные ребята в наших краях. Впрочем, прямо сейчас видный во всех смыслах только Дзюба, но ему в этом году стукнет 32, и форвард «Зенита» любит поболтать о своих мечтах, об АПЛ и больших шумных стадионах, но потом поступает как человек простой: вижу контракт с «Зенитом» — подписываю контракт с «Зенитом». Что касается Чалова, то его сейчас даже «Кристал Пэлас» не посоветуешь, не то что топ-клубу. Смеетесь? Никто в здравом уме не посоветует большому клубу подписать перезревшего Федора, а вот его товарища по ЦСКА Влашича рекомендует «Реалу» Лука Модрич. С хорвата и начнем.

( ЦСКА )

Подчеркну, что речь идет именно о тех футболистах, которые могут заинтересовать серьезные клубы, а не просто стремятся к отъезду за рубеж. Влашич, конечно же, один из немногих футболистов РПЛ , кто может привлечь к себе внимание топ-команд, особенно, если у него будут такие поручители. Модрич авторитетно посоветовал «Реалу» обратить внимание на соотечественника, который, по мнению Луки, станет лидером обновленной сборной Хорватии и вырастет в полузащитника экстра-класса. Модричу в сентябре исполнится 35, «Реал» постарается безболезненно заменить стареющего лидера.

И у «сливочных» уже есть готовая замена — набравшийся в командировках ума-разума и опыта Мартин Эдегор. Это не значит, что Влашич не имеет шансов заинтересовать «Реал», мадридцы в последнее время ловко играют на повышение, охотясь за молодыми растущими игроками. Влашич по меркам кошелька «Реала» будет стоить копейки, а потом его можно потренировать в арендах и посмотреть, что выйдет из рекомендации Модрича. Никто же не говорил, что сходу заиграет в основе команды Зидана. Но это «Реал» с лютой конкуренцией и блестящей полузащитой, есть топ-клубы и попроще, правда? Те же «Арсенал» с «Тоттенхэмом».

(«Локомотив»)

Польский полузащитник однажды уже дослужился до топ-клуба, но в ПСЖ у Гжегоша не получилось, однако сейчас он выглядит сильнее и разностороннее самого себя образца четырехлетней давности, когда переезжал из Севильи в Париж. У Эмери в «Севилье» Крыховяк мощно, но банально играл в опорной зоне, а в «Локомотиве» раскрылся в качестве свободного радикала, человека, который делает разницу в том числе своими голами. Есть ощущение, что со своим мастерством и нынешним уровнем уверенности Гжегош может заиграть чуть ли не в любом клубе планеты. При трезвом анализе, конечно, возникнут некоторые ограничения.

(«Зенит»)

«Зенит» будет представлять именно этот колумбийский полузащитник. Можно было подумать еще об Азмуне, но раньше иранца большие клубы звали из-за перспектив, однако Сердар предпочитал «прокачиваться» под присмотром Курбана Бердыева. Теперь 25-летнему форварду нужны голы и победы с «Зенитом», желательно в еврокубках. А вот Барриос прямо сейчас может поехать в серьезную команду, ведь у него редкий дар держать все под контролем в центре поля. Вильмаром еще в пору его выступлений за «Боку» интересовался «Реал» и английские клубы, сейчас южноамериканец адаптировался в Европе, засветился в Лиге чемпионов и добился прогресса по части тактической грамотности. Мы тут на «Соккер.ру» не удивимся, если к нему протянутся загребущие руки с запада, так ведь?

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Полузащитник «Локомотива» имеет и желание играть в Европе, и возможность. Большим шагом для Алексея стали его голы в ворота «Ювентуса» в двух осенних матчах Лиги чемпионов, на Миранчука обратили внимание, его точно «ведут» несколько клубов, да и сам футболист подогревает интерес: так, в начале марта Алексей признался, что Федор Смолов зовет его в чемпионат Испании. В Италии Миранчука тоже запомнили, футбольный агент Горан Велькович считает, что начинать нужно с команды скромнее «Ювентуса»:

Жду в Серии А нескольких футболистов из России в ближайшие годы. Например, там может играть Алексей Миранчук. Силвано Мартино (агент Буффона. — прим.) спрашивал про него ещё год-два назад. Я тогда сказал, что это очень хороший футболист и придёт момент, когда ему нужно будет уехать из России. Считаю, что ему не нужно играть в Англии — лучше выступать в Италии и Испании. Но если бы он ушёл в «Ювентус», это было бы ошибкой. «Милан»? Нет, он сейчас нестабилен, Алексею нужен клуб скромнее. «Удинезе», «Сассуоло», «Лацио» бы подошёл. За год подтянул бы язык и набрался опыта в Серии А. € 40 млн? Нет-нет, его объективная стоимость — € 20 млн. Если «Локомотив» получит ещё и бонусы, то это будут очень хорошие деньги.

(«Спартак»)

Применительно к «Спартаку» в последнее время много говорят о Зелимхане Бакаеве, но лидеру атак еще предстоит завершить свое формирование в рамках РПЛ , а вот его товарищ Жиго — готовый кандидат, пусть не в основу, но в обойму топ-клуба. Самуэль — физически сильный обученный центральный защитник с паспортом Евросоюза, что важно (не будет считаться легионером), и с лидерскими качествами: скауты смотрят не только на игру, но и на поведение за пределами поля. Зажигательное выступление с микрофоном перед фанатами — это тоже висты для французского защитника, парней такого склада любят серьезные тренеры, ведь он может и в огонь, и в воду. Сколько раз выручал «Спартак» своими походами в атаку, когда команда буксовала?

Марио Фернандес ( ЦСКА )