«Бетис» нацелился на второго голкипера «Атлетико»

Как сообщает Estadio Deportivo, «Бетис» желает подписать голкипера «Атлетико» Антонио Адана.
В данный момент «зелено-белые» находятся в поиске нового вратаря. Адан в мадридском клубе занимает должность резервного хранителя ворот.
Ранее также сообщалось, что «Атлетико» не спешит продлевать контракт с Аданом.
Не стоит так отвечать и предупреждать. Предупреждение с оскорблением:
"Но при случае будешь получать по полной твоими же методами, методами базарный бабы"
Не стоит так отвечать и предупреждать. Предупреждение с оскорблением:
"Но при случае будешь получать по полной твоими же методами, методами базарный бабы"