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«Бетис» нацелился на второго голкипера «Атлетико»

сегодня, 09:22

Как сообщает Estadio Deportivo, «Бетис» желает подписать голкипера «Атлетико» Антонио Адана

В данный момент «зелено-белые» находятся в поиске нового вратаря. Адан в мадридском клубе занимает должность резервного хранителя ворот. 

Ранее также сообщалось, что «Атлетико» не спешит продлевать контракт с Аданом.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 10:00
Вполне разумное решение вернуть назад проверенного годами игрока, хоть и не факт что у него опять получится стать первым номером в Бетисе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Аpбитр
сегодня в 09:35
Соглашусь с оговоркой
Аpбитр
Аpбитр ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 09:34
Буду вам очень признателен за разъяснение причины бана 26 марта в 21-15. Вроде я предупредил юзера, что буду отвечать ему в его же манере. Я не прав?
Добрый День.
Не стоит так отвечать и предупреждать. Предупреждение с оскорблением:

"Но при случае будешь получать по полной твоими же методами, методами базарный бабы"
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