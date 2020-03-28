«Бетис» нацелился на второго голкипера «Атлетико»

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сегодня, 09:22

Как сообщает Estadio Deportivo, «Бетис» желает подписать голкипера «Атлетико» .

В данный момент «зелено-белые» находятся в поиске нового вратаря. Адан в мадридском клубе занимает должность резервного хранителя ворот.

Ранее также сообщалось, что «Атлетико» не спешит продлевать контракт с Аданом.