Вертонген отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом»

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сегодня, 14:28

По информации Football Insider, защитник «Тоттенхэма» отклонил предложение клуба о продлении контракта.

Сообщается, что руководство клуба предложило 32-летнему игроку подписать новое соглашение, однако Ян ответил отказом. Нынешний контракт бельгийца с «Тоттенхэмом» истекает летом этого года. Таким образом, игрок с большой вероятностью станет свободным агентом.

В текущем сезоне Ян сыграл в 26 матчах, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее появилась информация об интересу к игроку со стороны «Барселоны».