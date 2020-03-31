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Вертонген отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом»

сегодня, 14:28

По информации Football Insider, защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген отклонил предложение клуба о продлении контракта.

Сообщается, что руководство клуба предложило 32-летнему игроку подписать новое соглашение, однако Ян ответил отказом. Нынешний контракт бельгийца с «Тоттенхэмом» истекает летом этого года. Таким образом, игрок с большой вероятностью станет свободным агентом. 

В текущем сезоне Ян сыграл в 26 матчах, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее появилась информация об интересу к игроку со стороны «Барселоны».

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:43
ну и не надо)
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