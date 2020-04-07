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Клопп: «Мы не могли не отпустить Коутиньо в „Барселону“»

вчера, 16:33

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился подробностями перехода полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» в 2018 году.

С самого начала я уважал решение Коутиньо. За несколько недель до этого мы продлили с ним контракт, но против «Барсы» у нас не было шансов.

Было тяжко, так как не хватало игроков. Адам Лаллана выбыл из-за травмы, так что за небольшой промежуток времени мы лишились двух игроков.

К тому же решить проблему на трансферном рынке нам бы не удалось, так как не было времени на подписание новичков.

Коутиньо не форсировал переход, и это было по-настоящему круто. Поэтому в следующее трансферное окно нужно было повести себя честно и дать ему уйти.

На данный момент Филиппе играет за «Баварию» на правах аренды. «Барселона» же собирается снова расстаться с игроком по его возвращении.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:21
Бразилец не на того поставил
Baggio R.
Baggio R. ответил NOVA
вчера в 21:03
загубила барса очередного игрока: берут и потом не знают куда деть!!
К Бейлу в гольф)
da da da
da da da
вчера в 20:04
не уровень Барселоны,Ливер и Эспаньол вот это да,но и в последнем играл он средне.
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:00
рад, что сбылась мечта Коутинье. Удачи парню.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 18:51
Коут наверное сейчас волосики на одном месте рвёт с криками"что я наделал и на фиг мне это нужно было!"
NOVA
NOVA
вчера в 17:26
загубила барса очередного игрока: берут и потом не знают куда деть!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:25
Ну и ладно
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:21
Насильно мил не будешь.
Ozabot
Ozabot
вчера в 17:20
Коут мог стать частью великого «Ливерпуля» Клоппа, но решил стать частью «Барселоны» косячного Бартомеу, который уже всех запарил своими сюрпризами.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:55
Всё хорошо все по честному.
marvel777
marvel777
вчера в 16:43
ну в лужу сел как оказалось Коут а не Ливерпуль
dimagas2
dimagas2
вчера в 16:39
Барсуки после ухода петуха напоминают Реал на спаде ,берут все что блестит,а толку ноль.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:38
да там без вариантов)
Youngberg
Youngberg
вчера в 16:33
да это точно
shlomo
shlomo
вчера в 16:33
Понятно
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