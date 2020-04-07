Клопп: «Мы не могли не отпустить Коутиньо в „Барселону“»

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вчера, 16:33

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился подробностями перехода полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» в 2018 году.

С самого начала я уважал решение Коутиньо. За несколько недель до этого мы продлили с ним контракт, но против «Барсы» у нас не было шансов.

Было тяжко, так как не хватало игроков. Адам Лаллана выбыл из-за травмы, так что за небольшой промежуток времени мы лишились двух игроков.

К тому же решить проблему на трансферном рынке нам бы не удалось, так как не было времени на подписание новичков.

Коутиньо не форсировал переход, и это было по-настоящему круто. Поэтому в следующее трансферное окно нужно было повести себя честно и дать ему уйти.

На данный момент Филиппе играет за «Баварию» на правах аренды. «Барселона» же собирается снова расстаться с игроком по его возвращении.