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Кан: «Мы рады, что „Баварии“ удалось сохранить Мюллера»

вчера, 14:52

Легенда «Баварии» Оливер Кан, ныне занимающий пост в совете правления мюнхенского клуба, прокомментировал продление контракта с нападающим Томасом Мюллером.

Мы рады, что смогли удержать в клубе такую идентификационную фигуру как Томас Мюллер. На протяжении десяти лет своей игрой и своей симпатичной манерой поведения он оказывал большое влияние на клуб. Благодаря своим успехам вместе с «Баварией» и сборной Германии Томас стал известен на весь мир. Своей непринужденной манерой общения он доносит миру многое из того, что отстаивает «Бавария». 

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Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 09:27
Отличный игрок, не то что некоторые нынешние пузыри. Его открыл Ван Гаал.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:10
оливер понимает что говорит
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:54, ред.
До сих пор удивляюсь, что этот корявый футболист всю свою карьеру играет за "Баварию", а тем более за сборную своей страны.
Youngberg
Youngberg
вчера в 14:53
ещё бы не рады
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