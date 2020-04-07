Кан: «Мы рады, что „Баварии“ удалось сохранить Мюллера»

Легенда «Баварии» Оливер Кан, ныне занимающий пост в совете правления мюнхенского клуба, прокомментировал продление контракта с нападающим Томасом Мюллером.

Мы рады, что смогли удержать в клубе такую идентификационную фигуру как Томас Мюллер. На протяжении десяти лет своей игрой и своей симпатичной манерой поведения он оказывал большое влияние на клуб. Благодаря своим успехам вместе с «Баварией» и сборной Германии Томас стал известен на весь мир. Своей непринужденной манерой общения он доносит миру многое из того, что отстаивает «Бавария».