Ла Лига рассматривает три варианта сроков возобновления сезона

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас озвучил три потенциальных даты возобновления турнира.
Из всех различных сценариев возобновления сезона наиболее вероятными являются 28 мая, 6 июня или 28 июня.
Пока мы не можем сказать точную дату. Ее нам сообщат власти Испании. У нас еще будет время возобновить тренировки.
Ранее стало известно, что итальянская Серия А может возобновиться 20 мая.
А варианты :
1.Начать.
2.Не начинать.
3.Закончить чемпионат в третьей,безопасной эпидемически стране-Белоруссии.
А варианты :
1.Начать.
2.Не начинать.
3.Закончить чемпионат в третьей,безопасной эпидемически стране-Белоруссии.