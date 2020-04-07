Ла Лига рассматривает три варианта сроков возобновления сезона

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас озвучил три потенциальных даты возобновления турнира.

Из всех различных сценариев возобновления сезона наиболее вероятными являются 28 мая, 6 июня или 28 июня.

Пока мы не можем сказать точную дату. Ее нам сообщат власти Испании. У нас еще будет время возобновить тренировки.