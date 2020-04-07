ГлавнаяНовости

Ла Лига рассматривает три варианта сроков возобновления сезона

вчера, 15:31

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас озвучил три потенциальных даты возобновления турнира.

Из всех различных сценариев возобновления сезона наиболее вероятными являются 28 мая, 6 июня или 28 июня.

Пока мы не можем сказать точную дату. Ее нам сообщат власти Испании. У нас еще будет время возобновить тренировки.

Ранее стало известно, что итальянская Серия А может возобновиться 20 мая.  

Все новости
Сульшер: «Мы сможем подписать тех игроков, которых захотим»
Сегодня, 09:38 Комментарии3
Нолито: «Нам нельзя покидать свои дома»
Сегодня, 08:20 Комментарии5
Касильяс: «Я уверен, что однажды вернусь в „Реал“»
Сегодня, 07:57 Комментарии4
Спортдиректор «Удинезе»: «АПЛ объявит о досрочном завершении сезона»
Сегодня, 07:19 Комментарии8
Велозу: «Было здорово обыграть Роналду и видеть, как он злится»
Сегодня, 06:30 Комментарии5
Сарр: «Роналду – лучший футболист мира. Его голы – произведения искусства»
Сегодня, 05:34 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:47
Такие же сроки и для нашего чемпоната. И мы тоже ждём решения властей.
ДСА
ДСА
вчера в 17:32
Пока гадание на кофейной гуще.
shlomo
shlomo
вчера в 16:32
У вас есть план????....да, да, да...куча планов...
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:25
Не позволят,карантин не закроется пока не доъются своего мировое правительство,пока Спартак не станет мировым лидером футбола.
Пока Барселона не станет середняком.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:55
Это не "варианты",а "сроки"...
А варианты :
1.Начать.
2.Не начинать.
3.Закончить чемпионат в третьей,безопасной эпидемически стране-Белоруссии.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:47
Не позволят,карантин не закроется пока не доъются своего мировое правительство,пока Спартак не станет мировым лидером футбола.
Не спартак
Не спартак
вчера в 15:38
Раньше 28 июня ничего не получится.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:38
но вот что выждем?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:37
будем ждать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100