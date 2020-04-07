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«Лацио» готовится возобновить тренировки, несмотря на эпидемию

вчера, 15:16

Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что клуб готов возобновить тренировки, несмотря на бушующую пандемию коронавируса. 

Никто не хочет подрывать здоровье граждан. Все действия будут выполняться с разрешения префектов. У футболистов физическое состояние отличается от обычного человека. Футболисты подвергаются медицинским осмотрам 24/7, поэтому они могут тренироваться, не подвергая опасности собственное здоровье и здоровье других людей. 

Только из уважения к общим правилам мы прекратили тренировки. Тренировки — не игровой, а профессиональный акт, а в данный момент обстановка улучшается. 

Наш спортивный центр оснащен всем необходимым, чтобы его можно было использовать для тренировок. 

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Все комментарии
Лиговский
Лиговский
вчера в 16:24
Рискуют.
SuperGobb
SuperGobb ответил STVA 1
вчера в 15:53
Рискуют
чем?
SuperGobb
SuperGobb
вчера в 15:52
Правильно делают.
beefs
beefs
вчера в 15:43
так и надо...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:36
виват!!! тренировкам в изоляции ни чего не мешает!!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:21
Вообще непонятно почему тренировки отменены.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:18
Рискуют
ДСА
ДСА
вчера в 15:17
Хотят получить преимущество при возобновлении игр.
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