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Липпи: «Невозможно полностью отгородить команду от других людей»

вчера, 14:49

Легендарный итальянский тренер Марчелло Липпи прокомментировал возможное возобновление чемпионата Италии

Когда будет достигнут риск нулевого уровня заражения, только тогда можно будет возобновлять игры. Неважно, со зрителями или без. Проблема в том, что невозможно полностью отгородить команду от других людей.

Когда война с вирусом будем выиграна, тогда можно будет возобновлять. И начать это следует с 26-го тура. Никаких плей-офф или других форматов, ради всего святого. У всех должны быть равные условия.

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Donner
Donner
вчера в 17:00
И что теперь?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:39
марчелло побойся бога !! а ка же обычные люди?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:22
Возможно, на базе изолировать от всех.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:50
это факт
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