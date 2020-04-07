Липпи: «Невозможно полностью отгородить команду от других людей»

Легендарный итальянский тренер прокомментировал возможное возобновление чемпионата Италии.

Когда будет достигнут риск нулевого уровня заражения, только тогда можно будет возобновлять игры. Неважно, со зрителями или без. Проблема в том, что невозможно полностью отгородить команду от других людей.

Когда война с вирусом будем выиграна, тогда можно будет возобновлять. И начать это следует с 26-го тура. Никаких плей-офф или других форматов, ради всего святого. У всех должны быть равные условия.