АБФФ: «Мы ежедневно общаемся с Минспортом и Минздравом»

Генеральный секретарь Федерации футбола Беларуси (АБФФ) Сергей Жардецкий прокомментировал возможную приостановку чемпионата из-за коронавирусной инфекции.

Мы ежедневно общаемся с Минспортом и Минздравом. Они оперативно дают информацию. Руководство Федерации встречается с руководством Минспорта. Мы держим ситуацию на контроле. Можем остановить чемпионат в любой момент, если для этого будет достаточно оснований, либо какие-то серьезные риски.

Сейчас проходят и не закрываются соревнования по другим видам спорта, работают общественные заведения, магазины, торговые центры, ходит общественный транспорт. На сегодняшний день мы продолжаем. Но мы ежедневно держим руку на пульсе.

Протесты фанатов? Каждый человек сам выбирает, идти или не идти ему на матч. В то же время все осведомлены о том, как нужно вести себя на стадионе, какие профилактические меры необходимо предпринимать. Руководители Федерации посещают игры и проверяют, чтобы условия по пропуску, дезинфекции рук, соблюдение дистанции, рассадке зрителей выполнялись.

Тех, у кого повышенная температура, не допускают на стадион. Статистику по ним высчитываем не мы. На всех играх у нас обязательно есть две скорые.