Агент Аллана: «Наполи отклонил предложение ПСЖ»

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сегодня, 00:56

Во время прошлого трансферного окна полузащитник «Наполи» Аллан мог перейти в ПСЖ . Тем не менее, неаполитанский клуб отверг предложение. Сейчас агент игрока пролил свет на эту историю, рассказав о подробностях взаимоотношений между игроком и клубом.

«Наполи» отклонил предложение от такого большого клуба, как ПСЖ , естественно, что ты теряешь самообладание. Клуб и футболист попытаются найти решение, которое устроит всех. Не знаю точно, как идут дела у Аллана с «Наполи», но уверен, они справятся. Аллан – отличный профессионал.

Ранее сообщалось, что Аркадиуш Милик из-за отказа «Наполи» повышать зарплату хочет покинуть клуб.