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Джикия предложил доиграть РПЛ до декабря и перейти на «весну-осень»

21 апреля 2020, 01:58

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в эфире программы «Футбол России» предложил свой вариант доигровки сезона в РПЛ.

Я могу своё предложить, но вряд ли кому-то понравится: переждать всю эпидемию, спокойно доиграть чемпионат до декабря. А со следующего сезона начать как это было раньше — весна-осень. И играть спокойно год. И летом футбола больше будет, и восьмого декабря не будем играть в футбол. Чемпионат будет начинаться в марте, а заканчиваться в ноябре, как это было раньше. Почему бы и нет?

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил надежду на то, что нынешний футбольный сезон будет доигран.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 апреля в 12:24
Очень разумное решение!
Переход на систему "осень-весна" был обусловлен лучшей подготовкой наших команд для выступлении в весенней части еврокубках, но как мы видим такое стремление с треском провалилось. Результаты стали намного хуже чем с системой "весна-осень".
Минусов намного больше, самый главный играем в холод, а летом отдыхаем, маразм да и только. А футбол в Сибири и на ДВ вообще умирает.
Осталось разобраться кто у нас осенью будет делегирован в еврокубки 2020-2021. Вопрос серьёзный, но выход можно найти и из этой ситуации.
За адекватность
За адекватность ответ andre_can (раскрыть)
21 апреля в 11:21, ред.
Я полагаю он имел ввиду ЕК этого сезона. Пока УЕФА планирует закончить ЕК в августе. В сентябре начать ЕК сезона 2020-2021. И кто же будет представлять там нашу страну, если мы будем спокойно доигрывать сезон до декабря?
andre_can
andre_can ответ ABir (раскрыть)
21 апреля в 09:25
а как он всегда увязывался?! или тебе 10-ть лет? :)
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 09:06
возможно и так ))) но фифа будет против))))))
zsb1961
zsb1961
21 апреля в 07:10
Правильно мыслит!
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 06:19
Да это самый лучший вариант.
ABir
ABir
21 апреля в 05:45
А как этот вариант с еврокубками увязывается?
Youngberg
Youngberg
21 апреля в 05:18
всё новое, это забытое старое
LOpp
LOpp
21 апреля в 05:07
Осень-весна лучший вариант для нашего климата
Alean
Alean
21 апреля в 04:32
Всё правильно говорит. А зимой если жедающие будут можно чамп по зимнему футболу устраивать на снегу.
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 04:16
Не хватает того, чтобы ещё и джикия устанавливал правила.
Bastardo
Bastardo
21 апреля в 03:13
Хорошо мыслит. Надоело мёрзнуть на стадионах
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 02:51
Такие решения с бухты - барахты не принимаются.
Adepta
Adepta
21 апреля в 02:07
Это не очень хорошо.
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