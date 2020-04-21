Джикия предложил доиграть РПЛ до декабря и перейти на «весну-осень»

Капитан «Спартака» в эфире программы «Футбол России» предложил свой вариант доигровки сезона в РПЛ .

Я могу своё предложить, но вряд ли кому-то понравится: переждать всю эпидемию, спокойно доиграть чемпионат до декабря. А со следующего сезона начать как это было раньше — весна-осень. И играть спокойно год. И летом футбола больше будет, и восьмого декабря не будем играть в футбол. Чемпионат будет начинаться в марте, а заканчиваться в ноябре, как это было раньше. Почему бы и нет?