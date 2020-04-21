Джикия предложил доиграть РПЛ до декабря и перейти на «весну-осень»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в эфире программы «Футбол России» предложил свой вариант доигровки сезона в РПЛ.
Я могу своё предложить, но вряд ли кому-то понравится: переждать всю эпидемию, спокойно доиграть чемпионат до декабря. А со следующего сезона начать как это было раньше — весна-осень. И играть спокойно год. И летом футбола больше будет, и восьмого декабря не будем играть в футбол. Чемпионат будет начинаться в марте, а заканчиваться в ноябре, как это было раньше. Почему бы и нет?
Президент УЕФА Александер Чеферин выразил надежду на то, что нынешний футбольный сезон будет доигран.
Переход на систему "осень-весна" был обусловлен лучшей подготовкой наших команд для выступлении в весенней части еврокубках, но как мы видим такое стремление с треском провалилось. Результаты стали намного хуже чем с системой "весна-осень".
Минусов намного больше, самый главный играем в холод, а летом отдыхаем, маразм да и только. А футбол в Сибири и на ДВ вообще умирает.
Осталось разобраться кто у нас осенью будет делегирован в еврокубки 2020-2021. Вопрос серьёзный, но выход можно найти и из этой ситуации.
Переход на систему "осень-весна" был обусловлен лучшей подготовкой наших команд для выступлении в весенней части еврокубках, но как мы видим такое стремление с треском провалилось. Результаты стали намного хуже чем с системой "весна-осень".
Минусов намного больше, самый главный играем в холод, а летом отдыхаем, маразм да и только. А футбол в Сибири и на ДВ вообще умирает.
Осталось разобраться кто у нас осенью будет делегирован в еврокубки 2020-2021. Вопрос серьёзный, но выход можно найти и из этой ситуации.