Рианчо: «Трабукки пытался влиять на тактику „Спартака“ при Каррере»

Экс-наставник «Спартака» рассказал о том, как агент Марко Трабукки пытался влиять на тактику «красно-белых», когда команду возглавлял .

После выступления Глушакова Массимо перестал советоваться с тренерским штабом, как раньше, и больше слушал Трабукки. Хотя я напоминал Каррере, что Трабукки не тренер — он может быть лучшим в мире агентом, но разбираться в тактике от этого не начнет.

Не скажу, что Каррера ставил игроков Трабукки в состав — он просто перестал нас слушать. Где-то через неделю после истории с лайками я получил сообщение в вотсапе от Трабукки, он просил изменить модель игры и поменять некоторых игроков: перейти с 4-3-3 на 4-2-3-1; играть теми, кто в основном сидел на скамейке (Ханни, Педро Роша); Зе Луиш и Адриано должны получать больше игрового времени; на поле должны выходить все перечисленные выше легионеры. Я ответил Марко, что тренера зовут Массимо Каррера, состав меняет Массимо Каррера, а я его помощник и консультант, помогаю советами, когда он этого попросит.

Тех же Ханни и Рошу покупали под постоянную игру, но в 4-3-3 Зе, Адриано, Ханни и Роша не могли находиться на поле одновременно. Рассказал о том сообщении Каррере — он просто выслушал, и больше ничего. После той истории я не стал врагом Трабукки (как и он моим): мы остались в нормальных отношениях. Но когда агенты лезут в тактику, это вызывает у меня недоверие.

Потом Каррера сам внёс те изменения, о которых мне писал Трабукки. Так что я делаю вывод, что это его влияние. Каррера поменял 4-3-3 на 4-2-3-1 — то есть всё то, над чем мы работали на сборах. С такой расстановкой «Спартак» проиграл дома «Ростову» (0:1) и был неубедительным в Кубке против «Черноморца» (1:0).

Зе, Адриано, Роша, Ханни, Ташаев, Мельгарехо — все выходили вперемешку. Это не сработало. Почему? Чтобы поесть, нужны стол и стул. Если у тебя будут только стулья или только столы — ужин не получится полноценным. То же самое в футболе: не могут все игроки быть на поле вместе, пять нападающих одновременно на поле не забьют больше голов.

В этом мой ответ Трабукки, который сказал, будто Каррера начал прислушиваться к штабу и ко мне в самом конце, когда «Спартак» играл хуже. Как раз наоборот: сначала Каррера слушал штаб, дела шли нормально, а потом перестал и начал метаться.