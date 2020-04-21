ГлавнаяНовости

Рианчо: «Трабукки пытался влиять на тактику „Спартака“ при Каррере»

21 апреля 2020, 01:42

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о том, как агент Марко Трабукки пытался влиять на тактику «красно-белых», когда команду возглавлял Массимо Каррера.

После выступления Глушакова Массимо перестал советоваться с тренерским штабом, как раньше, и больше слушал Трабукки. Хотя я напоминал Каррере, что Трабукки не тренер — он может быть лучшим в мире агентом, но разбираться в тактике от этого не начнет.

Не скажу, что Каррера ставил игроков Трабукки в состав — он просто перестал нас слушать. Где-то через неделю после истории с лайками я получил сообщение в вотсапе от Трабукки, он просил изменить модель игры и поменять некоторых игроков: перейти с 4-3-3 на 4-2-3-1; играть теми, кто в основном сидел на скамейке (Ханни, Педро Роша); Зе Луиш и Адриано должны получать больше игрового времени; на поле должны выходить все перечисленные выше легионеры. Я ответил Марко, что тренера зовут Массимо Каррера, состав меняет Массимо Каррера, а я его помощник и консультант, помогаю советами, когда он этого попросит.

Тех же Ханни и Рошу покупали под постоянную игру, но в 4-3-3 Зе, Адриано, Ханни и Роша не могли находиться на поле одновременно. Рассказал о том сообщении Каррере — он просто выслушал, и больше ничего. После той истории я не стал врагом Трабукки (как и он моим): мы остались в нормальных отношениях. Но когда агенты лезут в тактику, это вызывает у меня недоверие.

Потом Каррера сам внёс те изменения, о которых мне писал Трабукки. Так что я делаю вывод, что это его влияние. Каррера поменял 4-3-3 на 4-2-3-1 — то есть всё то, над чем мы работали на сборах. С такой расстановкой «Спартак» проиграл дома «Ростову» (0:1) и был неубедительным в Кубке против «Черноморца» (1:0).

Зе, Адриано, Роша, Ханни, Ташаев, Мельгарехо — все выходили вперемешку. Это не сработало. Почему? Чтобы поесть, нужны стол и стул. Если у тебя будут только стулья или только столы — ужин не получится полноценным. То же самое в футболе: не могут все игроки быть на поле вместе, пять нападающих одновременно на поле не забьют больше голов.

В этом мой ответ Трабукки, который сказал, будто Каррера начал прислушиваться к штабу и ко мне в самом конце, когда «Спартак» играл хуже. Как раз наоборот: сначала Каррера слушал штаб, дела шли нормально, а потом перестал и начал метаться.

Напомним, недавно ФК «Спартак» исполнилось 98 лет, Каррера поздравил московский клуб в своём инстаграме.

Все новости
Йиранек: «Не исключаю, что Крал может уйти из „Спартака“»
Сегодня, 00:39 Комментарии8
Джикия: «Как Джикия может сравнивать Месси и Роналду?»
Вчера, 22:06 Комментарии6
Татаев: «В Чехии никто не запрещает гулять во время карантина»
Вчера, 21:44 Комментарии11
Газизов: «Можно доиграть чемпионат в Москве»
Вчера, 19:51 Комментарии12
Евсеев: «Никогда раньше чемпионат не был разбит на три этапа»
Вчера, 19:45 Комментарии11
Сорокин: «Сохранение названия Евро-2020 — это верное решение»
Вчера, 19:41 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Sadjon
Sadjon
22 апреля в 08:01
оборзели агенты однако......
makkie
makkie
21 апреля в 10:15
Таких агентов как Трабукки и Бегемот вообще нельзя подпускать и близко к клубу.
Пусть занимаются своим делом. Но они же лезли в управление, хотели большего.
Жаль, что в итоге это сказалось на карьере Массимо...
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 09:28
это просто спартак)))))
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 06:15
Свою правоту Каррера один раз доказал на поле.
112910415
112910415
21 апреля в 05:09
не лишено интереса
ABir
ABir
21 апреля в 05:02
Гнать этих дармоедов агентов надо подальше от клубов и тренеров. Пристроил своего игрока - и вали от клуба . Агент даже не продавец, а посредник. Не вмешивается же продавец обуви жизнь и распорядок покупателя. Раньше же вполне обходились и клубы, и игроки без агентов - прокладок и посредников
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 04:37
В этом клубе всегда была анархия.
Лиговский
Лиговский
21 апреля в 01:52
Кому теперь это интересно?
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 01:46
Познавательно очень.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100