Селюк: «Над российскими клубами смеются, спихивают им неликвид»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о работе российских клубов на трансферном рынке.
Самый провальный трансфер в чемпионате России в этом году? Можно говорить всё что хочешь. Нужно смотреть игроков, когда они идут на базар, а не тогда, когда они идут с базара. В футболе всё происходит так: «Ничего не понимаю, но это известная личность!»
Можно всегда сказать, что футболист из «Пари Сен-Жермен»: «Передо мной же его ПСЖ брал!» Над российскими клубами поэтому и смеются. Спихивают им неликвид.
Отметим, что в общении с журналистами Селюк также прокомментировал возможный уход форварда Сердара Азмуна из «Зенита».
Или фишка в чём то другом ??
Или фишка в чём то другом ??
А там не знаю что у Селюка на уме.
А там не знаю что у Селюка на уме.
А обобщать не стоит...
Понятно что в последние годы никто не "жирует",да и трансферных "промахов" стало больше...
Но такие ребята как Промес,Классон,Вильена,Барриос,Крыховяк,Мариу,Сантос,Жиго,Влашич - ну никак не подходят под формулировку Селюка "везут неликвид"......
А обобщать не стоит...
Понятно что в последние годы никто не "жирует",да и трансферных "промахов" стало больше...
Но такие ребята как Промес,Классон,Вильена,Барриос,Крыховяк,Мариу,Сантос,Жиго,Влашич - ну никак не подходят под формулировку Селюка "везут неликвид"......
Принцип стар как мир и ни чего со временем так и не меняется.Главное вовремя закричать пожар и перекинуть кому надо шапку, а дальше заниматься тем же чем и занимался.Впихивать доверчивым лохам волшебную лампу Аладина.
Принцип стар как мир и ни чего со временем так и не меняется.Главное вовремя закричать пожар и перекинуть кому надо шапку, а дальше заниматься тем же чем и занимался.Впихивать доверчивым лохам волшебную лампу Аладина.
Отличный образец непрофессионализма российских футбольных функционеров.
Отличный образец непрофессионализма российских футбольных функционеров.