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Селюк: «Над российскими клубами смеются, спихивают им неликвид»

20 апреля 2020, 17:27

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о работе российских клубов на трансферном рынке.

Самый провальный трансфер в чемпионате России в этом году? Можно говорить всё что хочешь. Нужно смотреть игроков, когда они идут на базар, а не тогда, когда они идут с базара. В футболе всё происходит так: «Ничего не понимаю, но это известная личность!»

Можно всегда сказать, что футболист из «Пари Сен-Жермен»: «Передо мной же его ПСЖ брал!» Над российскими клубами поэтому и смеются. Спихивают им неликвид.  

Отметим, что в общении с журналистами Селюк также прокомментировал возможный уход форварда Сердара Азмуна из «Зенита».

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Все комментарии
ABir
ABir ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 апреля в 05:34
Согласен, не проверил, что за меня айпад отредактировал. А мысль была, что автор сам и скупал, больше всех тех, кто уже возвращался с базара
Bastardo
Bastardo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 апреля в 03:02
Вообще о Крыховяке и идёт речь у Селюка. И по первым матчам Гжегожа с Селюком сложно было не соглашаться
морозз
морозз
20 апреля в 23:10
Селюк как злой гений, предрекает и прорицает... предрекаемое и прорицаемое!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ABir (раскрыть)
20 апреля в 23:08, ред.
Нам надо переставить слова в предложении ,чтоб узнать его смысл ????
Или фишка в чём то другом ??
ABir
ABir
20 апреля в 23:02
Больше всего, кто спускается горы, скупал в своё время Ан
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ minai (раскрыть)
20 апреля в 22:18, ред.
За одного Леандро Паредеса буржуи заплатили почти столько же ,сколько клубы РПЛ за перечисленных мною 9-ых игроков......)))
minai
minai ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 апреля в 21:50
Перечисленные Вами футболисты совершенно неплохие, не более того, но я думаю, что Селюк имел ввиду завышенную цену за каждого из них. Цифру, которую в Европе вряд ли готовы выложить за этих футболистов, но, удивительным образом, её(цену) платят русские.
Legend 6
Legend 6 ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
20 апреля в 21:17
Паредес. Его перед переходом в Зенит, сватали в Ливерпуль, Атлетико и как раз в ПСЖ.
А там не знаю что у Селюка на уме.
Clavан
Clavан
20 апреля в 20:50
Селюк опять злопыхает.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
20 апреля в 20:42
Трансфер Гогуа - высший пилотаж от Селюка.
112910415
112910415
20 апреля в 20:37
ну, не без того
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 20:33, ред.
Если иметь ввиду тех кого привозит Селюк - то да....
А обобщать не стоит...
Понятно что в последние годы никто не "жирует",да и трансферных "промахов" стало больше...
Но такие ребята как Промес,Классон,Вильена,Барриос,Крыховяк,Мариу,Сантос,Жиго,Влашич - ну никак не подходят под формулировку Селюка "везут неликвид"......
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 19:53
Вот такие селюки и спихивают.
Adepta
Adepta
20 апреля в 19:44
Так и есть.
Литейный 4
Литейный 4
20 апреля в 19:43
Свиньи по количеству неликвида впереди всех. Не зря ускорились в Пердив. гыгыгы
Слайш
Слайш
20 апреля в 19:21
Селюк - это не фамилия его, а статус... Учитывая сколько "неликвида" он сам лично привез и впарил клубам рпл..
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ Legend 6 (раскрыть)
20 апреля в 18:52
Зачем тогда такая странная присказка "перед этим же его ПСЖ брал"? Значит он кого-то оттуда имел ввиду Кто у нас из ПСЖ? Крыховяк. Но он хорошо отыграл чемпионат. Не понятно, что он имел ввиду
DanjaG
DanjaG
20 апреля в 18:52
Селюк скоро будет обслуживать только цска.
Некакойшенко
Некакойшенко
20 апреля в 18:39
А не этот ли нелеквид сам Селюк нашим клубам и впихивал ?
Принцип стар как мир и ни чего со временем так и не меняется.Главное вовремя закричать пожар и перекинуть кому надо шапку, а дальше заниматься тем же чем и занимался.Впихивать доверчивым лохам волшебную лампу Аладина.
Морро
Морро
20 апреля в 18:18
"В футболе всё происходит так: «Ничего не понимаю, но это известная личность!»"
Отличный образец непрофессионализма российских футбольных функционеров.
Дима Головашич
Дима Головашич
20 апреля в 18:10
Ты его и спихиваешь.
zsb1961
zsb1961
20 апреля в 18:08
Назвал бы ликвидных, которых сам привёл!
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 18:00
Неликвид типа шюрлле скидывают спартаку.
Faustello
Faustello
20 апреля в 17:54
Обидно жирдяю что не весь поток через него идёт...
zeni
zeni
20 апреля в 17:49
Про Спартак ? В Точку!!
Twisted
Twisted
20 апреля в 17:48
Бывает частенько
Legend 6
Legend 6
20 апреля в 17:48
По ходу Зенит имеет ввиду.
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 17:41
Особенно над "Спартаком" покупать отбросы за такие деньги...
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 17:37
это ты про негра в цска?))))))) жлоб!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 17:36
Дима первый спихиватель!!! Не ему пальцем тыкать в других!!!
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