Селюк: «Над российскими клубами смеются, спихивают им неликвид»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о работе российских клубов на трансферном рынке.

Самый провальный трансфер в чемпионате России в этом году? Можно говорить всё что хочешь. Нужно смотреть игроков, когда они идут на базар, а не тогда, когда они идут с базара. В футболе всё происходит так: «Ничего не понимаю, но это известная личность!»