Пименов: «Фернандес стабилен из года в год, у него впереди светлое будущее»

Бывший форвард сборной России в эфире программы «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ» высказался о защитнике ЦСКА .

Фернандес стабилен из года в год и даже прибавляет. Есть ощущение, что у него впереди светлое будущее. Для ЦСКА главный момент — это удержать его. Думаю, что спрос на него очень большой. Такой игрок нужен европейским грандам. Он всегда грамотно принимает решение и играет по европейским стандартам. У москвичей хорошая группа атаки, а у Фернандеса много свободных зон. Поэтому он включается в игру.