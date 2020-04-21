Пименов: «Фернандес стабилен из года в год, у него впереди светлое будущее»

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов в эфире программы «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ» высказался о защитнике ЦСКА Марио Фернандесе.
Фернандес стабилен из года в год и даже прибавляет. Есть ощущение, что у него впереди светлое будущее. Для ЦСКА главный момент — это удержать его. Думаю, что спрос на него очень большой. Такой игрок нужен европейским грандам. Он всегда грамотно принимает решение и играет по европейским стандартам. У москвичей хорошая группа атаки, а у Фернандеса много свободных зон. Поэтому он включается в игру.
Бразилец раньше играл с братьями Березуцкими и Игнашевичем, которые ему подсказывали. Ему объяснили, как играть. Он это понял и принял, поэтому он сейчас является одним из лучших игроков ЦСКА. Да, он иногда заигрывается. Но это единственная слабая сторона. На втором этаже хорошо играет, внизу тоже проблем нет. Надеюсь, что в сборной у него появятся конкуренты. Потому что Фернандес — главная обойма, которую тяжело заменить. Молодым игрокам надо смотреть его матчи и брать лучшее.
Напомним, что ранее Фернандеса признали лучшим игроком ЦСКА в феврале и марте.
и впереди у него стабильность
и впереди у него стабильность
А от Набабкина и прочих тщательноо скрывали тайну игры в защите.....))
А от Набабкина и прочих тщательноо скрывали тайну игры в защите.....))