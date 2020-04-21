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Пименов: «Фернандес стабилен из года в год, у него впереди светлое будущее»

21 апреля 2020, 00:19

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов в эфире программы «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ» высказался о защитнике ЦСКА Марио Фернандесе.

Фернандес стабилен из года в год и даже прибавляет. Есть ощущение, что у него впереди светлое будущее. Для ЦСКА главный момент — это удержать его. Думаю, что спрос на него очень большой. Такой игрок нужен европейским грандам. Он всегда грамотно принимает решение и играет по европейским стандартам. У москвичей хорошая группа атаки, а у Фернандеса много свободных зон. Поэтому он включается в игру.

Бразилец раньше играл с братьями Березуцкими и Игнашевичем, которые ему подсказывали. Ему объяснили, как играть. Он это понял и принял, поэтому он сейчас является одним из лучших игроков ЦСКА. Да, он иногда заигрывается. Но это единственная слабая сторона. На втором этаже хорошо играет, внизу тоже проблем нет. Надеюсь, что в сборной у него появятся конкуренты. Потому что Фернандес — главная обойма, которую тяжело заменить. Молодым игрокам надо смотреть его матчи и брать лучшее.  

Напомним, что ранее Фернандеса признали лучшим игроком ЦСКА в феврале и марте.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 09:16
не плохой игрок но сомнительно то кому то нужен кроме цска
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 апреля в 08:23, ред.
Странная интерпретация банальной фразы. Позитив только в том, что правильно назвал фамилии игроков. То- если Ракицкий с Иванович ем что то подсказывали, например караваеву, то значит они что то скрывали от сантоса, или осторио? Мысль и глубокая и интересная одновременно
112910415
112910415
21 апреля в 07:30
стабилен,да
и впереди у него стабильность
Bordend
Bordend
21 апреля в 00:34
Воспитанник школы цска.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 апреля в 00:26
Выходит Березуцкие и Игнашевич подсказывали как играть только Марио.....
А от Набабкина и прочих тщательноо скрывали тайну игры в защите.....))
DanjaG
DanjaG
21 апреля в 00:21
Играл хорошо в матче с Лудогорцем и в обоих матчах с Ференварошем.
Youngberg
Youngberg
21 апреля в 00:19
посмотрим со временем на это будущее)
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