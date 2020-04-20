Газизов: «Надеемся, что Йокич останется в „Уфе“»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб достиг предварительного соглашения о продлении контракта с защитником :

Йокич — капитан команды, спортсмен и человек, который двигается вперед. Мы бы хотели, чтобы он остался, договорились с ним еще зимой в устной форме о продлении, какие-то коррективы сейчас будут внесены. Для нас будет большим подспорьем, если Боян останется в команде. Мы на это надеемся.