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Газизов: «Надеемся, что Йокич останется в „Уфе“»

20 апреля 2020, 14:57

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб достиг предварительного соглашения о продлении контракта с защитником Бояном Йокичем:

Йокич — капитан команды, спортсмен и человек, который двигается вперед. Мы бы хотели, чтобы он остался, договорились с ним еще зимой в устной форме о продлении, какие-то коррективы сейчас будут внесены. Для нас будет большим подспорьем, если Боян останется в команде. Мы на это надеемся.

Ранее главный тренер башкирского клуба Вадим Евсеев похвалил Йокича. 

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Все комментарии
Cap700
Cap700
20 апреля в 20:56
Пора на пенсию.
Comdiv
Comdiv
20 апреля в 15:21
цска заберет.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 15:11
ему идти особо некуда)) возраст)))
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 14:59
Надежда умирает последней
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