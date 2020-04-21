Джикия: «Очень хотел показать себя на Евро. Расстроился, что перенесли»

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21 апреля 2020, 02:54

Защитник «Спартака» и сборной России в эфире программы «Футбол России» высказал мнение относительно переноса чемпионата Европы 2020 на лето следующего года из-за пандемии коронавируса.

Глобально, конечно, я расстроился. Очень ждал этого момента, потому что серьёзно готовился, хотел показать себя на первом большом международном турнире. К тому факту, что турнир перенесли, я отнёсся с пониманием, потому что ситуация намного глобальнее. Решить её важнее.