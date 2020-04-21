Джикия: «Очень хотел показать себя на Евро. Расстроился, что перенесли»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия в эфире программы «Футбол России» высказал мнение относительно переноса чемпионата Европы 2020 на лето следующего года из-за пандемии коронавируса.
Глобально, конечно, я расстроился. Очень ждал этого момента, потому что серьёзно готовился, хотел показать себя на первом большом международном турнире. К тому факту, что турнир перенесли, я отнёсся с пониманием, потому что ситуация намного глобальнее. Решить её важнее.
Напомним, ранее появился слух о том, что УЕФА может сократить число городов, которые примут матчи чемпионата Европы в 2021 году. Однако глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что комитет не получал информации о возможном отказе других городов-организаторов турнира от проведения матчей.