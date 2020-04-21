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Джикия: «Очень хотел показать себя на Евро. Расстроился, что перенесли»

21 апреля 2020, 02:54

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия в эфире программы «Футбол России» высказал мнение относительно переноса чемпионата Европы 2020 на лето следующего года из-за пандемии коронавируса.

Глобально, конечно, я расстроился. Очень ждал этого момента, потому что серьёзно готовился, хотел показать себя на первом большом международном турнире. К тому факту, что турнир перенесли, я отнёсся с пониманием, потому что ситуация намного глобальнее. Решить её важнее.

Напомним, ранее появился слух о том, что УЕФА может сократить число городов, которые примут матчи чемпионата Европы в 2021 году. Однако глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что комитет не получал информации о возможном отказе других городов-организаторов турнира от проведения матчей.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 09:29
в чём беда? или больше не хочешь?))) хотя обидно конечно)
Legend 6
Legend 6 ответ karnager (раскрыть)
21 апреля в 09:29
Им в этой ситуации хуже всего, сидели сидели, вышли и опять сидеть.
karnager
karnager
21 апреля в 06:47
Кокорин с Мамаевым расцвели
ДСА
ДСА
21 апреля в 06:18
Теперь модно говорить, что претендовали на победу.
SSPZ
SSPZ
21 апреля в 05:15
перенесли, не отменили, покажет ещё, если есть, что показывать
ABir
ABir
21 апреля в 05:15
Перенос на следующий год - ещё не беда, может так пойти, что только в виртуальный будете играть
Comdiv
Comdiv
21 апреля в 04:43
Лучше не нужно себя там проявлять.
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 04:40
Не расстраивайся, значит судьба.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 03:08
Не ты один расстроился.
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