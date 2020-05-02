ГлавнаяНовости

Первый клуб Серии А объявил о возобновлении тренировок

сегодня, 19:19

«Сассуоло» стал первым клубом Серии А, который объявил о возобновлении тренировочного процесса.

С понедельника 4 мая игроки команды возобновят тренировки. Футболисты получат доступ к полям в соответствии с правилами социального дистанцирования, в то время как доступ к структуре спортивного центра (раздевалки и прочее) будет запрещен. Тренировки будут проходить по часу и носить индивидуальный характер.

Все новости
«Наполи» получил разрешение на проведение тренировок
Сегодня, 16:11 Комментарии3
Три региона Италии готовы возобновить тренировки в начале следующей недели
Сегодня, 13:52 Комментарии2
В МЛС разрешили проводить тренировки с 6 мая
Вчера, 22:47 Комментарии5
Игнашевич — о тренировках: «Только сосны, кирпичи и хардкор»
30 апреля ВидеоКомментарии6
Испанские футболисты смогут вернуться к тренировкам 7 мая
30 апреля Комментарии2
Рами показал, как занимается в тренажёрном зале
30 апреля ВидеоКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 19:59
С почином! Ждём игр!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:48
Хоть так, может вернёмся к нормальной жизни.
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 19:43
Жаль, что Наполи не справился с ним. Скомина такая Скомина.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ Оливье Гpуйяp (раскрыть)
сегодня в 19:40
При чём клопа раздавили прям на гейфилде - накрыли матрасом. Аха-ха)
А лучший игрок ещё от Наполи огребёт). Марадона за Наполи играл, как думаешь Тага будет за Наполи топить?)
Тага Дага
Тага Дага ответ Оливье Гpуйяp (раскрыть)
сегодня в 19:35
Полностью согласен...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:34
знаковое событие))))
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 19:28
Жаль, что лучший игрок мира Месси и лучший тренер мира Клопп пока в отключке(
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 19:23
Урааааааа первый пошёл, это должно было быть именно в Италии. Браво...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100