Первый клуб Серии А объявил о возобновлении тренировок

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сегодня, 19:19

«Сассуоло» стал первым клубом Серии А, который объявил о возобновлении тренировочного процесса.

С понедельника 4 мая игроки команды возобновят тренировки. Футболисты получат доступ к полям в соответствии с правилами социального дистанцирования, в то время как доступ к структуре спортивного центра (раздевалки и прочее) будет запрещен. Тренировки будут проходить по часу и носить индивидуальный характер.