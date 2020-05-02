Первый клуб Серии А объявил о возобновлении тренировок

«Сассуоло» стал первым клубом Серии А, который объявил о возобновлении тренировочного процесса.
С понедельника 4 мая игроки команды возобновят тренировки. Футболисты получат доступ к полям в соответствии с правилами социального дистанцирования, в то время как доступ к структуре спортивного центра (раздевалки и прочее) будет запрещен. Тренировки будут проходить по часу и носить индивидуальный характер.
А лучший игрок ещё от Наполи огребёт). Марадона за Наполи играл, как думаешь Тага будет за Наполи топить?)
А лучший игрок ещё от Наполи огребёт). Марадона за Наполи играл, как думаешь Тага будет за Наполи топить?)