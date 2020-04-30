Испанские футболисты смогут вернуться к тренировкам 7 мая

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сегодня, 11:27

Сообщается, что испанские клубы смогут вернуться к тренировочному процессу только 7 мая.

Изначально предполагалось, что тренировки в Испании возобновятся 4 мая, однако теперь стало известно, что сперва игрокам предстоит сдать тесты на коронавирус.

Таким образом, тренировки для испанских клубов на следующей неделе будут проводиться с четверга по субботу.

Федерация футбола Испании подготовила специальный протокол к возобновлению сезона:

Нулевой этап: Базовая подготовка для профессиональных спортсменов;

Первый этап: Тренировки и открытие клубных баз;

Второй этап: Авторизация мероприятий на свежем воздухе, где задействовано не более 400 человек;

Третий этап: Возвращение к футболу (без конкретных дат на данный момент).

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании может быть возобновлен 5 июня.