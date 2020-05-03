Футболистов «Барселоны» 6 мая протестируют на коронавирус

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сегодня, 09:22

Сообщается, что футболисты «Барселоны» 6 мая пройдут массовое тестирование на наличие коронавируса.

Если результаты тестов будут отрицательными, то игроки смогут начать индивидуальные тренировки на клубной базе. При этом переодеваться и принимать душ игроки смогут только дома.

Во второй фазе подготовки игроки смогут тренироваться в составе небольших групп, избегая контактов с членами своих семей. В третьей стадии футболистам будет разрешено посещать теоретические занятия группами численностью не более 14 человек.

Ранее стало известно, что чемпионат Испании может быть возобновлен 5 июня.