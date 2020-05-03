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Футболистов «Барселоны» 6 мая протестируют на коронавирус

сегодня, 09:22

Сообщается, что футболисты «Барселоны» 6 мая пройдут массовое тестирование на наличие коронавируса.

Если результаты тестов будут отрицательными, то игроки смогут начать индивидуальные тренировки на клубной базе. При этом переодеваться и принимать душ игроки смогут только дома.

Во второй фазе подготовки игроки смогут тренироваться в составе небольших групп, избегая контактов с членами своих семей. В третьей стадии футболистам будет разрешено посещать теоретические занятия группами численностью не более 14 человек.

Ранее стало известно, что чемпионат Испании может быть возобновлен 5 июня.

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Все комментарии
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 09:43
ну протестируют как и остальных и дальше что? как был великим так и останется не то что какая то неликвидная пенальда
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:42
Самые нуждающиеся в проверке наверное.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:28
Главное гнома протестировать.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:24
Надо всех везде проверять.
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