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Зидан хочет видеть в «Реале» Тео и Люка Эрнандеса

сегодня, 14:26

Люка Эрнандес, выступающий за мадридский «Атлетико», и его брат Тео Эрнандес, защищающий цвета «Милана», могут продолжить карьеру в «Реале».

Как сообщается, в подписании игроков лично заинтересован главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Французский специалист видит в футболистах замену Марсело, который может покинуть мадридский клуб в конце сезона. Зидан уже общался с Люкой и сообщил ему, что хотел бы видеть его в своей команде.

Однако «Реалу» будет очень тяжело провернуть хотя бы один из этих трансферов, ведь оба игрока выступают за свои нынешние клубы всего один сезон. Люка перешел в «Баварию» из «Атлетико» летом прошлого года за 80 млн евро, а его брат Тео выступает за «Милан» также с лета прошлого года. Примечательно, что Тео перешел в миланский клуб именно из «Реала» за 20 млн евро, но «сливочные» уже намерены вернуть игрока на «Сантьяго Бернабеу», ведь великолепная игра француза в составе «россонери» впечатлила Зидана.

Ранее Тео Эрнандес заявлял, что мечтает играть вместе со своим братом.

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