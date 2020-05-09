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Влашич рассказал о своих тренировках в условиях карантина

сегодня, 14:58

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своих тренировках в условиях карантина.

Каждое утро у меня действительно тяжелые тренировки, которые длятся от двух с половиной часов до трех. Я работаю в очень высоком темпе, поэтому я постоянно «горю», но мне это нравится, потому что я чувствую, что постоянно прогрессирую. На самом деле моя жизнь в Сплите практически такая же, как в Москве. Утренняя тренировка, обед, отдых, вечер с кино или книгой, а еще немного общения.

Ранее Никола Влашич рассказал о своем отношении к снижению зарплат из-за коронавируса.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 15:51
Удачи Николе с ЦСКА!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:50
посмотрим на поле))))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 15:24
Тренируйся Никола, нам еще крючкохвостых драть.
beefs
beefs
сегодня в 14:58
ну что же тренируйся
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