Влашич рассказал о своих тренировках в условиях карантина

Полузащитник ЦСКА рассказал о своих тренировках в условиях карантина.

Каждое утро у меня действительно тяжелые тренировки, которые длятся от двух с половиной часов до трех. Я работаю в очень высоком темпе, поэтому я постоянно «горю», но мне это нравится, потому что я чувствую, что постоянно прогрессирую. На самом деле моя жизнь в Сплите практически такая же, как в Москве. Утренняя тренировка, обед, отдых, вечер с кино или книгой, а еще немного общения.