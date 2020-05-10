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Влашич: «У игроков ЦСКА будут проблемы с физикой из-за самоизоляции»

сегодня, 00:36

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, вернувшийся на время паузы в Хорватию, порассуждал о том, как скажется самоизоляция на игроков московской команды.

У игроков ЦСКА, которые находятся в Москве, большие проблемы, так как режим самоизоляции очень строгий. Если его нарушить, то будет большой штраф. Ребята справляются, как могут, но это сложно. Физически им будет очень трудно после возобновления матчей.

Кристиан Бистрович, как и я, вернулся в Хорватию, и тоже проводит тяжелые тренировки. У него дома тренажерный зал и большой сад.

Ранее Влашич рассказал о своих тренировках в условиях карантина.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:57
Скоро узнаем, кто на карантине шланговал, а кто запахивал на совесть?!?
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 00:47
Всё зависит от того, кто и как нагружался во время паузы
zsb1961
zsb1961
сегодня в 00:36
А у кого не будет?
pavkur
pavkur
сегодня в 00:36
Так их подковать надо.
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