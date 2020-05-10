Влашич: «У игроков ЦСКА будут проблемы с физикой из-за самоизоляции»

Полузащитник ЦСКА , вернувшийся на время паузы в Хорватию, порассуждал о том, как скажется самоизоляция на игроков московской команды.

У игроков ЦСКА , которые находятся в Москве, большие проблемы, так как режим самоизоляции очень строгий. Если его нарушить, то будет большой штраф. Ребята справляются, как могут, но это сложно. Физически им будет очень трудно после возобновления матчей.

Кристиан Бистрович, как и я, вернулся в Хорватию, и тоже проводит тяжелые тренировки. У него дома тренажерный зал и большой сад.