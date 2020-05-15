Чемпионат России возобновится 21 июня

РФС в своем твиттере объявил о возобновлении чемпионата России:
– Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня.
– Командам разрешено делать по 5 замен в матче.
– Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта.
Российские клубы стали возобновлять тренировки. Например, «Зенит» получил разрешение властей города.
Молись что бы чемпионат продолжился и не остановился, а то будете кабинетными чемпионами.))))
Молись что бы чемпионат продолжился и не остановился, а то будете кабинетными чемпионами.))))
Я даже отвечать на это не буду, Зениту выгодно продолжить чемпионат? Ахаха
Кажется ещё вчера все говорили, что Зенит проплатил досрочное завершение сезона
Быстро вы переобулись. Вам бы за свиней топить, а не за чайный пакетик. Но свинина вроде как не ваша тема
Я даже отвечать на это не буду, Зениту выгодно продолжить чемпионат? Ахаха
Кажется ещё вчера все говорили, что Зенит проплатил досрочное завершение сезона
Быстро вы переобулись. Вам бы за свиней топить, а не за чайный пакетик. Но свинина вроде как не ваша тема
Тут совсем иначе все)
Всех снабдили масками и антисептиками, определили планы работ так, что бы больше одной бригады (2 работника) не приходилось на рабочую поверхность в радиусе 3 метров)
Гораздо безопаснее, чем на трибунах в плане заражения вирусной инфекцией)
Тут совсем иначе все)
Всех снабдили масками и антисептиками, определили планы работ так, что бы больше одной бригады (2 работника) не приходилось на рабочую поверхность в радиусе 3 метров)
Гораздо безопаснее, чем на трибунах в плане заражения вирусной инфекцией)
Зрителей не будет на матчах
Все футболисты будут проходить тесты перед тем как приступить к тренировкам
Так что если не будет решения спасать терек путём увеличения участников, будете лицезреть свой клуб в лучшем для вас соревновании
Зрителей не будет на матчах
Все футболисты будут проходить тесты перед тем как приступить к тренировкам
Так что если не будет решения спасать терек путём увеличения участников, будете лицезреть свой клуб в лучшем для вас соревновании
Ждём одобрения властей.
Ждём одобрения властей.