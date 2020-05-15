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Чемпионат России возобновится 21 июня

сегодня, 13:41

РФС в своем твиттере объявил о возобновлении чемпионата России:

– Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня.

– Командам разрешено делать по 5 замен в матче.

– Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта.

Российские клубы стали возобновлять тренировки. Например, «Зенит» получил разрешение властей города.

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oFANATo
oFANATo ответ Nekit92 (раскрыть)
сегодня в 19:19, ред.
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал,«Если случится так, что нам всё-таки не удастся доиграть чемпионат до конца, то результаты будут зафиксированы по последнему полностью сыгранному туру. Это касается и чемпионства»

Молись что бы чемпионат продолжился и не остановился, а то будете кабинетными чемпионами.))))
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
сегодня в 18:58
Стало на душе как то радостней от этой новости.
zeni
zeni
сегодня в 18:46
Спартачок на вылет в ФНЛ..упокой его душу в пердиве! Никчемный клуП..
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
сегодня в 18:26
Я специально зашёл на твою страницу, что бы почитать, что же ты мне ответил...
Я даже отвечать на это не буду, Зениту выгодно продолжить чемпионат? Ахаха
Кажется ещё вчера все говорили, что Зенит проплатил досрочное завершение сезона

Быстро вы переобулись. Вам бы за свиней топить, а не за чайный пакетик. Но свинина вроде как не ваша тема
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 18:20
Я работаю на многотысячном заводе)
Тут совсем иначе все)
Всех снабдили масками и антисептиками, определили планы работ так, что бы больше одной бригады (2 работника) не приходилось на рабочую поверхность в радиусе 3 метров)
Гораздо безопаснее, чем на трибунах в плане заражения вирусной инфекцией)
Литейный 4
Литейный 4 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 18:17
Опечатался он. Правильно будет Спартак вылетит не "из", а В ФНЛ! Гыгыгы
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Wolf77785 (раскрыть)
сегодня в 18:03, ред.
Не понял, каким образом "Спартак" вылетит из ФНЛ, поясните мне, неучу. И почему вас поддержали лайками четверо, онЕ с вами согласны?
andreika20133
andreika20133 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 17:58
Ты не поймёшь.
Indian
Indian ответ bsww (раскрыть)
сегодня в 17:46
ФНЛ следовало бы доиграть конечно. Если клубы которые бортанули, не станут возражать, значит порешали вопрос по финансовому критерию.
Шишанутый
Шишанутый ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 17:21
Удовлетворенее от матчей на пустых трибунах? Сомнительное удовольствее. Тем более футбол не уместен в стране в которой разгар эпидемии, на второе место уже вырвались в погоне за США! Скоро вместе с америкосами оставят всех далеко позади по больным и трупам. Какой тут может быть футбол??
Сп62
Сп62 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 17:11
Доигрывать нужно, чтобы болельщики получили хоть какое нибудь удовлетворение от футбола. Или тебе всё до лампочки?
Nekit92
Nekit92
сегодня в 17:10
великалепный все равно не уймется и будет ржать про кабинеты))
Nekit92
Nekit92 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 17:09
Скорее остановят если кони на 6 место упадут))
brooks
brooks ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 16:54
Ровно в четыре утра)
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 16:53
Можно было и раеьше
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 16:49
Как по мне так новость отличная.
Знатог
Знатог
сегодня в 16:48
А на следующий день к нам в гости приедет сборная Германии?
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:32
Не понемаю зачем до игрывать Рпл? Понемаю Бундеслгиу, Ла лигу, Серию А потому что там огромные телеправа на контрактах и если завершать до срочно клубы потеряют огромные деньги а кто то даже потеряет существованее, но в Росии все сидят на бюджетах сосут народные деньги и если просто отменить сезон не кто не чего не потеряет а даже наоборот частично бюджетные деньги можно бы отправить на медицину чтобы сражатся с вирусом а вместо этого они пойдут на карманы паспартистов-милионеров.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:32, ред.
Новость хорошая, НО...??? Без зрителей, на беларусский будет похож. Может разрешится этот вопрос. Было бы здорово со зрителями. В целом все не плохо. Правильно. По Уму.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:28
"Чемпионат России возобновится 21 июня, а если зенит начнет терять преимущество то остановят чемпионат"
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:26
Тинькофф такой Тинькофф...Так себе банк и так себе чемпионат. Раньше было куда лучше!
Литейный 4
Литейный 4 ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
сегодня в 16:14
А на заводе в многотысячном коллективе, где нос к носу сидят и работают не массовое мероприятие? Гыгыгы
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
сегодня в 16:09
А это не массовое мероприятие
Зрителей не будет на матчах
Все футболисты будут проходить тесты перед тем как приступить к тренировкам
Так что если не будет решения спасать терек путём увеличения участников, будете лицезреть свой клуб в лучшем для вас соревновании
Тiпа Тралi-Валi
Тiпа Тралi-Валi ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
сегодня в 16:09
Вы должны молиться, чтобы доиграть чемпионат. Так хоть остается шанс не вылететь в ФНЛ.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
сегодня в 15:53
Пердива чаю не избежать!
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответ Wolf77785 (раскрыть)
сегодня в 15:49
Помощник Путина возглавил ЦСКА. Это скорее Локомотиву нужно готовиться к ЛЕ.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
сегодня в 15:37
Путин на последнем обращении дал понять,что массовых зрелишных мероприятий в стране не будет.Или кто то не согласен с этим.Видать есть и такие.Если пойдут заражения среди футболистов,то весь РФС должен быть привлечен к уголовной ответственности несомненно.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 15:36
Сделан маленький шаг в пользу футбола.
Ждём одобрения властей.
bsww
bsww
сегодня в 15:36
Меня больше ФНЛ интересует. Почему Ротор и Химки? Чертаново и Торпедо отстают не сильно. Можно даже и Нефтехимик приписать к четвёрке, как команда, что борется за повышение. Балтика, Шинник другие отстают на 5 очков от Нефтехимика и на 10 очков минимум от четвёрки. Поэтому как вариант пускай либо 4 оставшиеся команды между собой и разыграют путёвки по 2 матча дома и 2 в гостях. Либо ищут "идеальный" календарь, но и Нефтехимик к ним присоединяется и те же 2 матча дома и 2 в гостях
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 15:25
А у нас есть хоть один человек,который истинно верит в чемпионство Зенита,после матча с Уралом особенно?И смех и грех.
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