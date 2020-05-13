Серия А возобновится 13 июня

Серия А объявила предварительную дату возобновления матчей. Планируется, что нынешний розыгрыш чемпионата Италии, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновят 13 июня.
При этом, как сообщают итальянские СМИ, команды Серии А смогут начать контактные тренировки в следующий понедельник. Решения о датах возобновления матчей и тренировок были приняты после согласования медицинского протокола.
Ранее сообщалось, что тренировки также вновь начинают проводиться в Испании. В частности, к занятиям приступил «Реал».
Ну удалили акк, и что?
Ну уйдешь в другой сервис, и что?
Все равно один троллинг и нарушения)
Ну удалили акк, и что?
Ну уйдешь в другой сервис, и что?
Все равно один троллинг и нарушения)
Лайки себе тоже в его духе.
"За горло наглеца держа
Сажал на посох я ежа"
Лайки себе тоже в его духе.
"За горло наглеца держа
Сажал на посох я ежа"
Более 400 фанатских объединений из различных европейских стран выступили против возобновления сезона без зрителей.
Более 400 фанатских объединений из различных европейских стран выступили против возобновления сезона без зрителей.
О ювентус ноги вытерли и в мусорку выбросили)))
Маротта гений.
О ювентус ноги вытерли и в мусорку выбросили)))
Маротта гений.
https://www.youtube.com/watch?v=rj_LGZZnQB0
Так как и сделал Интер в свое время. Вытер ноги.
Так как и сделал Интер в свое время. Вытер ноги.
У вашего продавца футболок)))
У вашего продавца футболок)))
Разве я там где-то борщнул? Восстановите комментарии
Разве я там где-то борщнул? Восстановите комментарии
Бомби в одинокого. Аха-ха)
Бомби в одинокого. Аха-ха)
К слову без Эвребе, Чакиров и Айтекинов барса и полуфиналов бы не видела. Аха-ха)
К слову без Эвребе, Чакиров и Айтекинов барса и полуфиналов бы не видела. Аха-ха)