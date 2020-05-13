ГлавнаяНовости

Серия А возобновится 13 июня

13 мая 2020, 18:46

Серия А объявила предварительную дату возобновления матчей. Планируется, что нынешний розыгрыш чемпионата Италии, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновят 13 июня.

При этом, как сообщают итальянские СМИ, команды Серии А смогут начать контактные тренировки в следующий понедельник. Решения о датах возобновления матчей и тренировок были приняты после согласования медицинского протокола.

Ранее сообщалось, что тренировки также вновь начинают проводиться в Испании. В частности, к занятиям приступил «Реал».

Все новости
Долгожданный рестарт. РПЛ вернётся в июне!
Вчера, 18:30Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии4
СлухиСезон РПЛ может быть завершен 22 июля, а финал Кубка состоится 25 июля
Вчера, 13:59 Комментарии7
ОфициальноРозыгрыш Кубка России будет доигран
Вчера, 13:50 Комментарии2
ОфициальноЧемпионат России возобновится 21 июня
Вчера, 13:41 Комментарии93
Украинский чемпионат возобновится 30 мая
14 мая Комментарии13
Чемпионат Эстонии может быть возобновлен 19 мая
14 мая Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ SuperGobb (раскрыть)
вчера в 16:11
Бомбит?) Бывает.
Ну удалили акк, и что?
Ну уйдешь в другой сервис, и что?
Все равно один троллинг и нарушения)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 05:45
Я не буду утверждать на 100%, что пользователь "Живодёр" это князь, но написанное в профиле на это наталкивает. Тем более всем понятно о чём речь, какого ежа князь сажал на посох. Очередное оскорбление админов, а он ещё требует , что бы его не трогали и по его щелчку снимали промку.
Лайки себе тоже в его духе.


"За горло наглеца держа
Сажал на посох я ежа"
Пьер - Луиджи Коллина
Пьер - Луиджи Коллина ответ Тага Дага (раскрыть)
14 мая в 05:14
англия это радужное дно , а Испания молчит, потому что Месси еще не принял решение, ахаха)
oFANATo
oFANATo
13 мая в 23:52
А тем временем Фанатские объединения Европы выступили за остановку сезона

Более 400 фанатских объединений из различных европейских стран выступили против возобновления сезона без зрителей.
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
13 мая в 22:55
Будем ждать!
Тага Дага
Тага Дага
13 мая в 22:47
Очень хорошая новость. ...почему Англия и Испания молчит, не могу понять.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
13 мая в 21:54
Лучшая лига МИРА начинается! Классно.
SuperGobb
SuperGobb ответ Legend 6 (раскрыть)
13 мая в 20:43
    Legend 6
    Legend 6 ответ SuperGobb (раскрыть)
    13 мая в 20:38
      SuperGobb
      SuperGobb
      13 мая в 20:34
      Примечательно, что всегда итальянские клубы унижают барсу в плейофф - Юветус, Рома, даже картонный интер. Не удивлюсь, если и Наполи их нагнёт. Аха-ха)
      SuperGobb
      SuperGobb ответ Legend 6 (раскрыть)
      13 мая в 20:29
      Аха-ха), помню, вот так вытер:
      Legend 6
      Legend 6 ответ SuperGobb (раскрыть)
      13 мая в 20:24
      Да, купил одну, положил под дверь ноги вытирать.
      Так как и сделал Интер в свое время. Вытер ноги.
      SuperGobb
      SuperGobb ответ Legend 6 (раскрыть)
      13 мая в 20:21
        Legend 6
        Legend 6 ответ SuperGobb (раскрыть)
        13 мая в 20:20
          SuperGobb
          SuperGobb ответ Lucky luciano (раскрыть)
          13 мая в 20:19
          Случайно зашел. Ахаха)
          SuperGobb
          SuperGobb ответ Lucky luciano (раскрыть)
          13 мая в 20:18
          так глядишь и луцкий кент подтянется, ахаха)
          SuperGobb
          SuperGobb ответ Legend 6 (раскрыть)
          13 мая в 20:17
            Lucky luciano
            Lucky luciano ответ SuperGobb (раскрыть)
            13 мая в 20:16
            а вот и степа хахаха
            Брулин
            Брулин
            13 мая в 20:15
            С таким жестким протоколом (1 случай вируса - чао, Серия А) радости мало, честно говоря.
            Legend 6
            Legend 6 ответ SuperGobb (раскрыть)
            13 мая в 20:14
            Так если бы не Моджи его телефон, вы так и болтались бы между серией В и С 😂😂😂
            Lucky luciano
            Lucky luciano ответ SuperGobb (раскрыть)
            13 мая в 20:13
            веселит на ветках этот буффон)
            SuperGobb
            SuperGobb
            13 мая в 20:13
            Степан Лучейко бензин ослиной мочой разбавлял. Аха-ха)
            SuperGobb
            SuperGobb ответ Lucky luciano (раскрыть)
            13 мая в 20:09
            Барсик - альба-Барселонаа/шатаут и прочие ипостасии выведенного на чистую воду стрыйского старателя. Аха-ха)
            Lucky luciano
            Lucky luciano ответ SuperGobb (раскрыть)
            13 мая в 20:07
            а кто этот буффон с канистрой?
            карим бензинедин бензиндан
            карим бензинедин бензиндан ответ SuperGobb (раскрыть)
            13 мая в 20:04
              SuperGobb
              SuperGobb
              13 мая в 20:01
              Админ, зачем под спойлер убрал мои совершенно корректные ответы?
              Разве я там где-то борщнул? Восстановите комментарии
              Литейный 4
              Литейный 4
              13 мая в 19:56
              SuperGobb
              SuperGobb ответ карим бензинедин бензиндан (раскрыть)
              13 мая в 19:55
                карим бензинедин бензиндан
                карим бензинедин бензиндан ответ SuperGobb (раскрыть)
                13 мая в 19:53
                  SuperGobb
                  SuperGobb ответ карим бензинедин бензиндан (раскрыть)
                  13 мая в 19:52
                    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                    Отправить
                     
                    Rambler's Top100