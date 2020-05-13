Серия А возобновится 13 июня

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13 мая 2020, 18:46

Серия А объявила предварительную дату возобновления матчей. Планируется, что нынешний розыгрыш чемпионата Италии, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновят 13 июня.

При этом, как сообщают итальянские СМИ , команды Серии А смогут начать контактные тренировки в следующий понедельник. Решения о датах возобновления матчей и тренировок были приняты после согласования медицинского протокола.

Ранее сообщалось, что тренировки также вновь начинают проводиться в Испании. В частности, к занятиям приступил «Реал».