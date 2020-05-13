Украинская Премьер Лига возобновится 6 июня

1589381407

13 мая 2020, 17:50

Возобновление УПЛ могут сместить на одну неделю вперед.

Ориентировочная возобновления чемпионата – 30 мая, однако новой датой, как сообщается, может стать 6 июня.

Украинская ассоциация футбола уже направила письма в МОЗ (Министерство здравоохранения Украины), чтобы получить разъяснения, как будут проходить футбольные турниры. Кроме того, в Доме футбола хотят получить от МОЗ разрешение на посещение матчей ограниченному числу болельщиков до нескольких сотен.