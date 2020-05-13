Украинская Премьер Лига возобновится 6 июня

Возобновление УПЛ могут сместить на одну неделю вперед.
Ориентировочная возобновления чемпионата – 30 мая, однако новой датой, как сообщается, может стать 6 июня.
Украинская ассоциация футбола уже направила письма в МОЗ (Министерство здравоохранения Украины), чтобы получить разъяснения, как будут проходить футбольные турниры. Кроме того, в Доме футбола хотят получить от МОЗ разрешение на посещение матчей ограниченному числу болельщиков до нескольких сотен.
Ребров уже доиграть поехал,а Тимощук та еще крыса оказался.
Ну и времена чуть другие были до 14 года тоже думал шо мокшане норм люди.
Ребров уже доиграть поехал,а Тимощук та еще крыса оказался.
Ну и времена чуть другие были до 14 года тоже думал шо мокшане норм люди.
Ляпота))
Ляпота))