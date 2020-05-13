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Украинская Премьер Лига возобновится 6 июня

13 мая 2020, 17:50

Возобновление УПЛ могут сместить на одну неделю вперед.

Ориентировочная возобновления чемпионата – 30 мая, однако новой датой, как сообщается, может стать 6 июня.

Украинская ассоциация футбола уже направила письма в МОЗ (Министерство здравоохранения Украины), чтобы получить разъяснения, как будут проходить футбольные турниры. Кроме того, в Доме футбола хотят получить от МОЗ разрешение на посещение матчей ограниченному числу болельщиков до нескольких сотен.

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ЮЗИК
ЮЗИК
13 мая в 21:05
Рад за Украину, не в пример французов
Footbolista
Footbolista ответ dimagas2 (раскрыть)
13 мая в 20:04
Норм...не норм...главное люди....не то, что нелюди...
oFANATo
oFANATo
13 мая в 19:40
Главное что бы без последствий.
112910415
112910415
13 мая в 19:32
и это радует
dimagas2
dimagas2 ответ Санчо Панса (раскрыть)
13 мая в 19:21, ред.
Ну сейчас только худшие)))Я про Рака)))
Ребров уже доиграть поехал,а Тимощук та еще крыса оказался.
Ну и времена чуть другие были до 14 года тоже думал шо мокшане норм люди.
Санчо Панса
Санчо Панса ответ dimagas2 (комментарий удален) (раскрыть)
13 мая в 19:14
Лучшие украинские футболисты рано или поздно оказывались в РПЛ, к твоему сведению! Ребров, Тимощук, Ракицкий. Даже Ребров был крут в свое время!
Санчо Панса
Санчо Панса ответ dimagas2 (раскрыть)
13 мая в 19:03
Да как то все равно на донную УПЛ с вашим ФФУ!)
dimagas2
dimagas2 ответ Санчо Панса (раскрыть)
13 мая в 18:58
Еще даже ничего не случилось,а у мокш бомбит)))
Ляпота))
Legend 6
Legend 6 ответ ДСА (раскрыть)
13 мая в 18:52
Они и меры раньше начали принимать.
Санчо Панса
Санчо Панса
13 мая в 18:49
И для чего эта новость? Флаг им в руки и сало на шею!
ДСА
ДСА
13 мая в 18:45
Главное начать раньше России.
mihaluch
mihaluch
13 мая в 18:42
Даже Украина уже решила возобновлять.
VIPded
VIPded
13 мая в 18:35
Всем Здоровья! Больше нечего сказать по данному поводу...
dimagas2
dimagas2 ответ Faustello (раскрыть)
13 мая в 18:34
Да кому вы нужны)))
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 18:32
Никому неинтересный чемпионат.
beefs
beefs
13 мая в 18:24
молодцы, им не страшен серый волк...
Footbolista
Footbolista
13 мая в 18:22, ред.
В "Багдаде" все на удивление спокойно)...сало и горилка видимо защищают от коронавируса...
Faustello
Faustello
13 мая в 18:19
Будет забавно, если РФС прокатит нас с доигровкой читать гордые комменты друзей из незалежной)))
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 18:17
думаю оценили все риски)))) успехов!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 18:15
Это здорово, как пел Н.Носков...
zsb1961
zsb1961
13 мая в 17:55
Маловероятно!
Leha-ha50
Leha-ha50
13 мая в 17:52
Если бы не Шахтер, вообще бы этой лигой не интересовался бы.
nfr4z6r3598d
nfr4z6r3598d
13 мая в 17:50
Давно пора играть
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