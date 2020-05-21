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Манчини: «Дзаньоло — технически очень одаренный игрок»

сегодня, 12:46

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло должен еще набраться опыта. 

Дзаньоло — молодой парень, и вам не нужно возлагать на него все обязанности. Он сперва должен накопить опыт, найти свою роль, с ним я еще не определился в сборной. 

Это игрок, который может играть на поле две или три роли. Это не недостаток, это может быть преимуществом. Он один из тех молодых игроков, которые через год смогут оправиться после всех своих травм.

Он физически сильный игрок, технически очень одаренный, у него отличная левая нога. Я думаю, что он может стать выдающимся игроком, если продолжит серьезно относиться к своей работе.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 12:47
Это пока, а что дальше будет?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:47
Может он и прав...
Nevastol
Nevastol
сегодня в 12:46
Это очень полезно.
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