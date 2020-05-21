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Липпи: «В Серии А будет великая битва за Скудетто»

сегодня, 11:16

Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи поделился мнением об изменениях «Ювентуса» при Маурицио Сарри

Сарри умеет ставить игру, это здорово. В последнем матче с «Интером» я увидел тактическую организацию Сарри, которая будет полезна для вторых таймов. Сарри может использовать это.

Однако «Юве» не следует недооценивать «Лацио». Они играют очень хорошо, команда заряжена. Кроме того, у них есть ведущий бомбардир. Это будет великая битва за Скудетто.

Ранее Липпи поделился мнением о возможном возобновлении сезона. 

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Akvarel
Akvarel
сегодня в 12:49
Ничего не изменилось.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:22
Юве не заметит сопротивления к золотым медалям. Гыгыгы
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 11:17
Как и раньше было.
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