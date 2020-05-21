Липпи: «В Серии А будет великая битва за Скудетто»

Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи поделился мнением об изменениях «Ювентуса» при Маурицио Сарри.
Сарри умеет ставить игру, это здорово. В последнем матче с «Интером» я увидел тактическую организацию Сарри, которая будет полезна для вторых таймов. Сарри может использовать это.
Однако «Юве» не следует недооценивать «Лацио». Они играют очень хорошо, команда заряжена. Кроме того, у них есть ведущий бомбардир. Это будет великая битва за Скудетто.
Ранее Липпи поделился мнением о возможном возобновлении сезона.