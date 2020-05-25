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«Наполи» не собирается продавать Аллана меньше чем за 70 млн евро

сегодня, 10:20

Полузащитник «Наполи» Аллан может покинуть клуб в предстоящее трансферное окно, сообщает Il Mattino.

По информации источника, бывший главный тренер неаполитанского клуба Карло Анчелотти, ныне возглавляющий «Эвертон», готов продвинуть идею с подписанием Аллана в ливерпульский клуб.

Однако сообщается, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не хочет отпускать бразильца по сниженной цене. «Аззурри» выставили цену в 70 миллионов евро на полузащитника.

Также на Аллана претендует мадридский «Атлетико».

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shlifen
shlifen
сегодня в 11:25
29 лет, 70 лимонов за просто хорошего опорника... Де Лаурентис в своём репертуаре - опять цена с потолка... =(( За полтинник ещё были бы желающие - но 70 в текущей ситуации ситуации уже перебор...
STVA 1
STVA 1 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 10:38
Я Вас понял
ОПС
ОПС
сегодня в 10:37
Да сейчас никто такие деньги не даст. На это и рассчитывают.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:32
Так его вообще не продать.
Alpribas
Alpribas
сегодня в 10:27
Дорого для Эвертона.
Eddja
Eddja
сегодня в 10:25
Пусть не собирается.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:21
Хороший у них аппетит...
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