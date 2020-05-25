«Наполи» не собирается продавать Аллана меньше чем за 70 млн евро

Полузащитник «Наполи» Аллан может покинуть клуб в предстоящее трансферное окно, сообщает Il Mattino.
По информации источника, бывший главный тренер неаполитанского клуба Карло Анчелотти, ныне возглавляющий «Эвертон», готов продвинуть идею с подписанием Аллана в ливерпульский клуб.
Однако сообщается, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не хочет отпускать бразильца по сниженной цене. «Аззурри» выставили цену в 70 миллионов евро на полузащитника.
Также на Аллана претендует мадридский «Атлетико».