«Реал» нацелился на полузащитника «Арсенала» Сака

Мадридский «Реал» определил вингера «Арсенала» Бакайо Сака в качестве потенциальной летней трансферной цели, сообщает Don Balon.
По информации источника, в «Реале» считают Сака идеальным кандидатом для конкуренции с Ферланом Менди на левом фланге в следующем сезоне.
Нынешний контракт Сака с «Арсеналом» истекает в 2021 году. «Реал» готов потратить на футболиста около €30 млн.
Однако ранее появилась информация, что «Арсенал» уверен в том, что Сака продлит контракт с клубом.
https://youtu.be/ut1i2G-Y9YM