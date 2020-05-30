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«Реал» нацелился на полузащитника «Арсенала» Сака

30 мая 2020, 11:14

Мадридский «Реал» определил вингера «Арсенала» Бакайо Сака в качестве потенциальной летней трансферной цели, сообщает Don Balon.

По информации источника, в «Реале» считают Сака идеальным кандидатом для конкуренции с Ферланом Менди на левом фланге в следующем сезоне.

Нынешний контракт Сака с «Арсеналом» истекает в 2021 году. «Реал» готов потратить на футболиста около €30 млн.

Однако ранее появилась информация, что «Арсенал» уверен в том, что Сака продлит контракт с клубом.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
30 мая 2020 в 13:53
Для конкуренции будет неплохо
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
30 мая 2020 в 12:21
А что Марсело по этому поводу думает?
Ruslan3132
Ruslan3132
30 мая 2020 в 12:08
Сака лучше бесплатного воспитанника Регилона? ответ ясен ) до свидания )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 мая 2020 в 11:16
Главное не промазать...
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