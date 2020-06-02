УЕФА — о смерти Джорджа Флойда: «Скажи нет расизму. Вместе мы сильнее»

УЕФА в своем твиттере поддержал Джорджа Флойда — американского гражданина, который погиб в результате неправомерных действия сотрудника полиции. УЕФА принял участие во флешмобе «Blackout tuesday», суть которого заключается в том, чтобы 2 июня в своих соцсетях не выкладывать посты с развлекательным характером, а опубликовать черный квадрат с хештегом #blackouttuesday.
Скажи нет расизму. Вместе мы сильнее.
Say NO to racism.— UEFA (@UEFA) June 2, 2020
Together we are stronger.#BlackLivesMatter #BlackOutTuesday #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/PFyOuIM7w1
Ранее в этом флешмобе принял участие защитник «Динамо» и сборной России Роман Нойштедтер.
С Лацио менее спорно: леваки чаще идут за Рому, праваки чаще за Лацио.
Ни в коем случае не считаю его святым, но приложили его явно слишком жёстко. И с картиночками ходят, ибо он стал лицом этого случая. Так всегда было. Вон, отмена апартейда носит лицо Манделы, вот только как была страной с африканскими показателями, так ей и осталась.
Про мародёров соглашусь, даже при том, что в штатах англо-саксонская правовая система (особенность в том, что во время бунтов спецом бьют витрины, ибо иск о возмещении приходит обычно не бунтарям, а властям). Пацаны там пользуясь загрузкой копов грабят поезда с коробками, в которых телеки (не знаю, жк или плазма, но телеки огромные). Видимо, есть их будут) В Москве тоже есть такие персонажи, которые во время вируса грабят людей у продуктовых и отбирают их еду. Те же яйца, только Флойдом свои поступки прикрыть не могут.
С Лацио менее спорно: леваки чаще идут за Рому, праваки чаще за Лацио.
Ни в коем случае не считаю его святым, но приложили его явно слишком жёстко. И с картиночками ходят, ибо он стал лицом этого случая. Так всегда было. Вон, отмена апартейда носит лицо Манделы, вот только как была страной с африканскими показателями, так ей и осталась.
Про мародёров соглашусь, даже при том, что в штатах англо-саксонская правовая система (особенность в том, что во время бунтов спецом бьют витрины, ибо иск о возмещении приходит обычно не бунтарям, а властям). Пацаны там пользуясь загрузкой копов грабят поезда с коробками, в которых телеки (не знаю, жк или плазма, но телеки огромные). Видимо, есть их будут) В Москве тоже есть такие персонажи, которые во время вируса грабят людей у продуктовых и отбирают их еду. Те же яйца, только Флойдом свои поступки прикрыть не могут.
Опять же, открываем википедию, находим там статью про убийство Флойда, скролим вниз и смотрим похожие статьи. А в похожих статьях несколько таких случаев в этом десятилетии. Вон, тоже убийство в Фергюссоне, такие же массовые беспорядки в штатах. Ничего нового.
Опять же, открываем википедию, находим там статью про убийство Флойда, скролим вниз и смотрим похожие статьи. А в похожих статьях несколько таких случаев в этом десятилетии. Вон, тоже убийство в Фергюссоне, такие же массовые беспорядки в штатах. Ничего нового.
И ещё один важный момент: в штатах признанные виновными по статьям уголовного кодекса не могут голосовать. Независимо от цвета кожи. А теперь подумай, за кого чаще всего голосуют в штатах? За слонов (правые центристы, трамп, буш-мл.) и ослов (левые центристы. обама, клинтон). Естественно, те, кто жёстче настроен к расизму, идут за ослов, а копы почти поголовно за слонов. Угадай, что из этого вытекает?
Так вот, что нужно делать властям? Сложно сказать в пару слов, но нужно явно нечто большее, чем санкции к четырём копам.
И ещё один важный момент: в штатах признанные виновными по статьям уголовного кодекса не могут голосовать. Независимо от цвета кожи. А теперь подумай, за кого чаще всего голосуют в штатах? За слонов (правые центристы, трамп, буш-мл.) и ослов (левые центристы. обама, клинтон). Естественно, те, кто жёстче настроен к расизму, идут за ослов, а копы почти поголовно за слонов. Угадай, что из этого вытекает?
Так вот, что нужно делать властям? Сложно сказать в пару слов, но нужно явно нечто большее, чем санкции к четырём копам.
Негры плохого никогда русским не сделали но белые в войнах убили миллионы русских,хотя нет разница в расе а эти нацисты кот тут "за белых,против черных" подражают тупо им.
Негры плохого никогда русским не сделали но белые в войнах убили миллионы русских,хотя нет разница в расе а эти нацисты кот тут "за белых,против черных" подражают тупо им.
А если серьёзно, какая разница, какой у него цвет кожи? Есть презумпция невиновности, она должна быть для всех равной незавизимо от их прошлого. И тем более нельзя его было доводить до смерти таким захватом, при том, что он уже был закован в наручники. Твоими устами можно оправдать методы ментов (не полицейских, а именно ментов) из овд "дальний".
А если по представителям национальности оценивать всех людей, то я пью потому что я русский (и плевать, что я не пью десять лет, мы же знаем стереотип о пьяных русских).
А если серьёзно, какая разница, какой у него цвет кожи? Есть презумпция невиновности, она должна быть для всех равной незавизимо от их прошлого. И тем более нельзя его было доводить до смерти таким захватом, при том, что он уже был закован в наручники. Твоими устами можно оправдать методы ментов (не полицейских, а именно ментов) из овд "дальний".
А если по представителям национальности оценивать всех людей, то я пью потому что я русский (и плевать, что я не пью десять лет, мы же знаем стереотип о пьяных русских).
Если люди добрые и злые,когда добро молча наблюдает,зло распространяется как саранча.
Нацисты будут наказаны скоро все,нет в этом никаких сомнений,потому что это зло.
Если люди добрые и злые,когда добро молча наблюдает,зло распространяется как саранча.
Нацисты будут наказаны скоро все,нет в этом никаких сомнений,потому что это зло.
Хотя бы слушай генерала США в Ютюбе Гарри Табаха,он знающий адекватный человек,не нацист а белый еврей.
Ты же себя назвал адекватом а написал детский лепеть.
Хотя бы слушай генерала США в Ютюбе Гарри Табаха,он знающий адекватный человек,не нацист а белый еврей.
Ты же себя назвал адекватом а написал детский лепеть.
Дж. Байден обвинил Трампа в применение насилия против мирных демонстрантов:
«Он использует армию против американского народа. Он применил слезоточивый газ и резиновые пули против мирных демонстрантов. Ради наших детей, ради нашей страны, мы должны победить его», заявил Байден.
Потому,что Трамп вышел против мирового масонского зла,конец США скоро.
Дж. Байден обвинил Трампа в применение насилия против мирных демонстрантов:
«Он использует армию против американского народа. Он применил слезоточивый газ и резиновые пули против мирных демонстрантов. Ради наших детей, ради нашей страны, мы должны победить его», заявил Байден.
Потому,что Трамп вышел против мирового масонского зла,конец США скоро.
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https://sun9-33.userapi.com/c855432/v855432791/22d1aa/_yJyAptvZfM.jpg