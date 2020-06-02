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УЕФА — о смерти Джорджа Флойда: «Скажи нет расизму. Вместе мы сильнее»

вчера, 21:48

УЕФА в своем твиттере поддержал Джорджа Флойда — американского гражданина, который погиб в результате неправомерных действия сотрудника полиции. УЕФА принял участие во флешмобе «Blackout tuesday», суть которого заключается в том, чтобы 2 июня в своих соцсетях не выкладывать посты с развлекательным характером, а опубликовать черный квадрат с хештегом #blackouttuesday.

Скажи нет расизму. Вместе мы сильнее.

Ранее в этом флешмобе принял участие защитник «Динамо» и сборной России Роман Нойштедтер.

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Bastardo
Bastardo ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
сегодня в 01:01
Стереотипы - это когда говоришь белорусу, что они там все ненавидят мискалей и машут пагоней празднуя столетие восстания (забыл название города, по которому оно названо). Вроде и понятно, что это тупой стереотип, а вроде понятно, что не с нуля родился. Прям как с "великими украми".
С Лацио менее спорно: леваки чаще идут за Рому, праваки чаще за Лацио.

Ни в коем случае не считаю его святым, но приложили его явно слишком жёстко. И с картиночками ходят, ибо он стал лицом этого случая. Так всегда было. Вон, отмена апартейда носит лицо Манделы, вот только как была страной с африканскими показателями, так ей и осталась.

Про мародёров соглашусь, даже при том, что в штатах англо-саксонская правовая система (особенность в том, что во время бунтов спецом бьют витрины, ибо иск о возмещении приходит обычно не бунтарям, а властям). Пацаны там пользуясь загрузкой копов грабят поезда с коробками, в которых телеки (не знаю, жк или плазма, но телеки огромные). Видимо, есть их будут) В Москве тоже есть такие персонажи, которые во время вируса грабят людей у продуктовых и отбирают их еду. Те же яйца, только Флойдом свои поступки прикрыть не могут.
Верг
Верг
сегодня в 00:53, ред.
Смысл протеста в том, что народ устал терпеть полоицейский беспредел во время изоляции и заставил полицию с этим считаться, в нашей стране такого никогда не будет, все будут терпеть пока не умрут, если бы убили белого или желтого тоже самое бы было, народ сша ждал повода, любого, хорошо если он касался бы полиции и он произошел, а перехватывающие позеры, которые голосуют против расизма и все такое - просто позеры
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ Bastardo (раскрыть)
сегодня в 00:37
Точно такие же стереотипы с вашей стороны (если я болельщик Лацио это не значит что у меня есть антисемитская печь по умолчанию), баскетболисты попали в 5% которые выделены специально. И я не утверждал что его убийство это правильно даже если он злостный рецидивист (презумпция невиновности уж где-где, а в США точно работает - даже конченному уголовнику живущему в тюрьме почти всю жизнь права зачитают и хорошо упакуют, тут так не вышло и вина полицаев, и они понесут наказание, а не соскочат на условки). Вероятно у того полицейского вообще беды с башкой. Повторюсь, я не одобряю убийство, меня бесит что из этого вышло - дол***бы эти с картиночками и фоточками грабителя-рецидивиста ходящие по улицам, и другие под шумок грабящие и беспределящие.
Bastardo
Bastardo ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 00:36
Бери выше, рептилойды это всё замутили!

Опять же, открываем википедию, находим там статью про убийство Флойда, скролим вниз и смотрим похожие статьи. А в похожих статьях несколько таких случаев в этом десятилетии. Вон, тоже убийство в Фергюссоне, такие же массовые беспорядки в штатах. Ничего нового.
Bastardo
Bastardo ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 00:31
Тут нужно разбираться в истории штатов. В первой половине 20го века была жёсткая расовая сегрегация. Понемногу она отступала ближе к середине века, но реальным ударом по ней стал радикализм чёрных пантер. Но расизм остался. Особенно со стороны полиции. Негры смекнули, что мирными путями много не добьёшься, и стали радикально реагировать на случаи полицейского беспредела. В американской культуре это отразилось. Достаточно вспомнить фильм "Американская история Х", (за завтраком семья спорит про резонансное задержание чёрной медиазвезды) или "ГТА Сан Андреас" (беспорядки в конце игры списаны с реальных бунтов).

И ещё один важный момент: в штатах признанные виновными по статьям уголовного кодекса не могут голосовать. Независимо от цвета кожи. А теперь подумай, за кого чаще всего голосуют в штатах? За слонов (правые центристы, трамп, буш-мл.) и ослов (левые центристы. обама, клинтон). Естественно, те, кто жёстче настроен к расизму, идут за ослов, а копы почти поголовно за слонов. Угадай, что из этого вытекает?

Так вот, что нужно делать властям? Сложно сказать в пару слов, но нужно явно нечто большее, чем санкции к четырём копам.
Spakov
Spakov
сегодня в 00:27
Непорядок.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 00:21, ред.
Эта тема и тебя коснется,скорее всего США развалится по прогнозам а США стабильность в мире из за страха перед США,.Как только США не станет на земле начнутся войны и коснется всех этот хаос .
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:19
По статистике в США, афроамериканцы и латиносы совершают большинство насильственных преступлений, сам Флойд был далеко не святой, конечно, коп превысил силу при аресте,но это даже не предумышленное убийство, а сами протестующие используют это инцидент для грабежа.
За адекватность
За адекватность ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Да мне фиолетово кто там у них за этим стоит, это их дела, и тема меня эта не волнует и не интересует чтобы искать чьи-то точки зрения в ютубе. Я поинтересовался мнением у конкретного пользователя насчет "повода для расправы с ним представителями закона". не больше не меньше.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Bastardo (раскрыть)
сегодня в 00:15
Ты нормальный адекватный русский.Нацисты провокаторы и видели все к какому злу привел немецкий нацизм.
Негры плохого никогда русским не сделали но белые в войнах убили миллионы русских,хотя нет разница в расе а эти нацисты кот тут "за белых,против черных" подражают тупо им.
Bastardo
Bastardo ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
сегодня в 00:10
Ну, наверно надо не картиночкам в нете верить, а фанату любимой команды тучного дуче, который не просто так пишет про 95% негров в штатах, торгующих наркотой, а прикрепляет ссылки и понимает о чём говорит. Ну ок, теперь буду знать, что Шакилл Онил, Майкл Джордан и Кобе Брайнт были барыгами. А генри ли лукас умер при задержании, ибо ему уж по делу полагалось.

А если серьёзно, какая разница, какой у него цвет кожи? Есть презумпция невиновности, она должна быть для всех равной незавизимо от их прошлого. И тем более нельзя его было доводить до смерти таким захватом, при том, что он уже был закован в наручники. Твоими устами можно оправдать методы ментов (не полицейских, а именно ментов) из овд "дальний".

А если по представителям национальности оценивать всех людей, то я пью потому что я русский (и плевать, что я не пью десять лет, мы же знаем стереотип о пьяных русских).
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 00:05
Нацисты спокойно могут писать тут или приветствуется тут такое мерзкое явление.
Если люди добрые и злые,когда добро молча наблюдает,зло распространяется как саранча.
Нацисты будут наказаны скоро все,нет в этом никаких сомнений,потому что это зло.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 23:57
Изучай кто организовал беспорядки,кто за этим стоит-демократическая партия США.
Хотя бы слушай генерала США в Ютюбе Гарри Табаха,он знающий адекватный человек,не нацист а белый еврей.
Ты же себя назвал адекватом а написал детский лепеть.
За адекватность
За адекватность ответ Bastardo (раскрыть)
вчера в 23:53
Извините, что вмешиваюсь в Вашу беседу, но все четверо полицейских уволены, тот кто придушил Флойда в тюрьме и суд ему определит меру наказания, ФБР проверку ведет, что еще нужно было сделать властям, чтобы избежать погромов и прочего трэша? Быстро прилюдно всех четверых четвертовать, колесовать или на кол посадить?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:45
Мелочи тут пешки-нацисты не понимают,что вес этот беспредел в США организовали и продолжают белые против Трампа и его сторонников и платят деньги а эти умники про Флойда до сих пор говорят,видя,что протестующие больше половины белые американцы.

Дж. Байден обвинил Трампа в применение насилия против мирных демонстрантов:

«Он использует армию против американского народа. Он применил слезоточивый газ и резиновые пули против мирных демонстрантов. Ради наших детей, ради нашей страны, мы должны победить его», заявил Байден.

Потому,что Трамп вышел против мирового масонского зла,конец США скоро.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 23:39
Мне ваша орфография не нужна,я не русский и не нуждаюсь в этом.У меня родная арабская орфография.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ Bastardo (раскрыть)
вчера в 23:35
конечно печально что люди не ищут информацию о предмете, а верят вот таким вот картинкам(большинство людей). Не выгодно же писать что он банчил коксом как и 95% его черных братьев, что он направлял стволы в голову женщин при своих ограблениях, сейчас мы делаем из бандита-рецидивиста хорошего парня. И еще пограбим магазов чуток под шумок о расизме. Обезьяны, но что печально обезьяны с большими правами в США. А к Вашему вопросу - нет конечно, это не повод, надо было паковать и давать пожизняк, потому как это неисправимо в его голове, но получилось так.
Bastardo
Bastardo ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 23:35
Я так понимаю, апартейд и генодиц тутси это не расизм
Bastardo
Bastardo ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
вчера в 23:29, ред.
Это повод для расправы с ним представителями "закона"?

Картинка в тему
https://sun9-33.userapi.com/c855432/v855432791/22d1aa/_yJyAptvZfM.jpg
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
вчера в 23:20
Больные какие-то с этим расизмом, у Флойда - "американского гражданина", на момент задержания было 5 (с*ка ПЯТЬ) отсидок, и он шел на 6 срок со своим фальшивомонетничеством (т.е. ему не дошло что такое хорошо и плохо 5 раз по причине тупости и 5 раз он сидел), так давайте святого из него сделайте чего уж там
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 23:12
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    вчера в 22:59
    Белая Америка с белой Европой санкциями гасят Россию и убили в двух войнах десятки миллионов русских в двух войнах а не негры,ты за своих хозяев белых американцев и европейцев,кот издеваются на тобой и твоей страной?
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 22:56
    Скоро сам будешь искать убежище в Африке и унижаться перед ними.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 22:54
    Тут мелкие нацисты хотят подражать американским большим нацистам,выглядят смешно.Рабы в России всегда подражают западу,хотя есть и декабристы в любом народе.Скоро всем вам придет конец,осталось очень мало.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 22:51
    Зулусов в Африку!
    KLINSI
    KLINSI ответ drug01 (раскрыть)
    вчера в 22:49
    С кем?
    LOpp
    LOpp
    вчера в 22:32
    В Африке нет расизма. Почему 35 млн американских негров не едут на историческую родину?
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 22:29, ред.
    А то что почти каждый день безумные латиносы убивают белых, что беженцы с африки вытворяют в европе это никого не касается, так и должно быть. А тут один неадекватный полицейский перестарался и все, чистый расизм и полное ущемление чернокожих, флешмобы всякие, ну не клоунада?
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ anyway (раскрыть)
    вчера в 22:26
    Умышленное убийство. Бедняга умолял но Police зверский убил.
    abramjan
    abramjan
    вчера в 22:23
    если кто то кричит что у негра должны быть какие то привилегии перед законом вот это расисты
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