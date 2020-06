УЕФА — о смерти Джорджа Флойда: «Скажи нет расизму. Вместе мы сильнее»

УЕФА в своем твиттере поддержал Джорджа Флойда — американского гражданина, который погиб в результате неправомерных действия сотрудника полиции. УЕФА принял участие во флешмобе «Blackout tuesday», суть которого заключается в том, чтобы 2 июня в своих соцсетях не выкладывать посты с развлекательным характером, а опубликовать черный квадрат с хештегом #blackouttuesday.

Say NO to racism.



Together we are stronger.#BlackLivesMatter #BlackOutTuesday #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/PFyOuIM7w1

UEFA

UEFA