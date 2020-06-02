УЕФА — о смерти Джорджа Флойда: «Скажи нет расизму. Вместе мы сильнее»

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вчера, 21:48

УЕФА в своем твиттере поддержал Джорджа Флойда — американского гражданина, который погиб в результате неправомерных действия сотрудника полиции. УЕФА принял участие во флешмобе «Blackout tuesday», суть которого заключается в том, чтобы 2 июня в своих соцсетях не выкладывать посты с развлекательным характером, а опубликовать черный квадрат с хештегом #blackouttuesday.

Скажи нет расизму. Вместе мы сильнее.

Ранее в этом флешмобе принял участие защитник «Динамо» и сборной России Роман Нойштедтер.