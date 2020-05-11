УЕФА может отменить квалификацию в еврокубки на следующий сезон

1589203260

сегодня, 16:21

Сообщается, что УЕФА собирается отменить или изменить этап квалификации в еврокубки на следующий сезон.

В организации рассматривается вариант, при котором победитель пары в квалификации ЛЧ и ЛЕ будет определяться по итогам одного матча на нейтральной территории, а не двух встреч, как прописано в протоколах.

Другая идея заключается в том, чтобы 6 путевок разыграли 12 чемпионов лиг с наиболее высоким рейтингом из числа тех, которые не дают прямых путевок в групповой этап Лиги чемпионов. Остальные команды, которые не смогут побороться за место в основной сетке турнира, получат денежную компенсацию.