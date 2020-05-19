УЕФА планирует провести «финал четырех» Лиги чемпионов

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вчера, 17:57

Лига чемпионов должна возобновиться 8 августа в экспресс-формате, чтобы завершить соревнование, которое в настоящее время приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Рабочая группа, состоящая из УЕФА , Ассоциации европейских клубов ( ECA ) и национальных европейских лиг, рассматривает формат одной игры в 1/4 финала после того, как пройдут последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Далее планируется сыграть «финал четырех», который должен пройти в Стамбуле. Формат пользуется широкой поддержкой большинства сторон, но нуждается в окончательном утверждении на заседании исполкома УЕФА 17 июня.

Лига Европы должна возобновиться 6 августа, а Лига чемпионов — 8 августа. Это будет означать перенос международных матчей Лиги наций, запланированных на этот месяц.