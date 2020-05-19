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УЕФА планирует провести «финал четырех» Лиги чемпионов

вчера, 17:57

Лига чемпионов должна возобновиться 8 августа в экспресс-формате, чтобы завершить соревнование, которое в настоящее время приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Рабочая группа, состоящая из УЕФА, Ассоциации европейских клубов (ECA) и национальных европейских лиг, рассматривает формат одной игры в 1/4 финала после того, как пройдут последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Далее планируется сыграть «финал четырех», который должен пройти в Стамбуле. Формат пользуется широкой поддержкой большинства сторон, но нуждается в окончательном утверждении на заседании исполкома УЕФА 17 июня.

Лига Европы должна возобновиться 6 августа, а Лига чемпионов — 8 августа. Это будет означать перенос международных матчей Лиги наций, запланированных на этот месяц.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что еврокубки нынешнего сезона будут завершены в августе этого года.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 00:51
Ну как не можем, если мы уже в ней играли))) В групповой этап пока не попали, вот может быть по итогам этого сезона что то получится.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Pashok00786 (раскрыть)
сегодня в 00:16
Ну вот Вы пишите,что Зенит,Локо деградируют,уровень у них уходит,а Краснодар прогрессирует.Я абсолютно нейтрален к Краснодару,но при этом не вижу у Вас никакого прогресса,как Вы были ниже в таблице и не имели ни одного титула,так все и есть.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 00:13
Потому,что Вы не можете туда попасть,все предельно просто и логично.
Faustello
Faustello ответ Pashok00786 (раскрыть)
сегодня в 00:12
Почему не уровень? Зенит, Локо, мы, ЦСКА вполне себе команды уровня ЛЧ.
Другое дело что без амбиций особых на плей офф, но это ведь большинство команд собственно точно так же.
Faustello
Faustello ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 00:09
Ну у тебя есть неотъемлемое право думать так или иначе, я не знаю что тебе на это ответить)))
Pashok00786
Pashok00786 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
вчера в 23:59
я просто думаю что ни один клуб рпл не уровень ЛЧ...но в отличе от остальных клубов которые деградирую...Краснодар колоссально прогрессирует поэтому ЛЧ ему необходима это колоссальный опыт...и уровень прийдет ...а не уйдет как у зенита или локо и т.п.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 23:41
Я просто думаю,что ЛЧ не уровень Краснодара и везение или его отсутствие,тут не причем
spennu
spennu ответ alex spartakovih (раскрыть)
вчера в 22:41
.тут давно и 20% людей нет _
karnager
karnager
вчера в 22:35
Я рад, что Ливерпуль вылетел и не участвует в этой клоунаде
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 22:27
Лучше Лацио отдать. Они три раза подряд вынесли кабинет и не вспотели. Ахаха
Faustello
Faustello ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
вчера в 22:16
С нашим везением мы через казино в ФНЛ окажемся)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:00
Как вариант.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:59
В 1/4 по одной игре на нейтральных полях?
R.Carlos.
R.Carlos.
вчера в 21:18
Перес купил коронавирус
Это все Перес подстроил
И Рамос тоже
Это все подстроил Перес
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 21:07
Тогда, к Ванге не ходи, победит Спартак.
alex spartakovih
alex spartakovih
вчера в 20:55
читаю комменты -пишут кто во что горазд!
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:51
дурная голова ногам покоя не дает
abramjan
abramjan
вчера в 20:34
Это единственная надежда фанатиков посрилоны...
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 20:30
Хороший список мячики подавать)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:29
Надо места в финал продавать: кто больше даст, тот и в финале.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:26
Ливер, ПСЖ, Барселона, Ман Сити
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:24
Конечно, там же GOAT из Аргентины, дрыг-нога вяликого Лионеля номер 10 ничего никогда не выиграет:)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 19:56
6 картонок оставьте себе или доукомплектуйте коллекцию интера, аха-ха)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
вчера в 19:52
У Ливерпуля 6 трофеев кубка лч,может ювентийцам отдать?и так вам не светит лч честным путем,а то жалко на вас смотреть.мгагагага
zsb1961
zsb1961
вчера в 19:52
Хорошая новость!
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 19:45
Добрый.
Не было, это домыслы. Я не знаю сотрудника "наглец" или "ёж"
К тому же это не перманент, а лишь 7 суток.
Ниже расписал подробно
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 19:42
Может хоть через казино Краснодар уже окажется в ЛЧ...???
alexgurzan
alexgurzan ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
вчера в 19:41
Добрый вечер.
В профиле были оскорбления сотрудника.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:37
Чеферин - мордвин что ли ?
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 19:19
Админы, вечер добрый.
Как я понимаю наличие резервных аккаунтов не возбраняется. Тогда почему мой аккаунт "живодёр" убрали из-за домыслов некоего бойкала? Нарушений на аккаунте не было. Даже пяти комментов оставить не успел.
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