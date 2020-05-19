УЕФА планирует провести «финал четырех» Лиги чемпионов

Лига чемпионов должна возобновиться 8 августа в экспресс-формате, чтобы завершить соревнование, которое в настоящее время приостановлено из-за пандемии коронавируса.
Рабочая группа, состоящая из УЕФА, Ассоциации европейских клубов (ECA) и национальных европейских лиг, рассматривает формат одной игры в 1/4 финала после того, как пройдут последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Далее планируется сыграть «финал четырех», который должен пройти в Стамбуле. Формат пользуется широкой поддержкой большинства сторон, но нуждается в окончательном утверждении на заседании исполкома УЕФА 17 июня.
Лига Европы должна возобновиться 6 августа, а Лига чемпионов — 8 августа. Это будет означать перенос международных матчей Лиги наций, запланированных на этот месяц.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что еврокубки нынешнего сезона будут завершены в августе этого года.
Другое дело что без амбиций особых на плей офф, но это ведь большинство команд собственно точно так же.
Другое дело что без амбиций особых на плей офф, но это ведь большинство команд собственно точно так же.
Это все Перес подстроил
И Рамос тоже
Это все подстроил Перес
Это все Перес подстроил
И Рамос тоже
Это все подстроил Перес
Не было, это домыслы. Я не знаю сотрудника "наглец" или "ёж"
К тому же это не перманент, а лишь 7 суток.
Ниже расписал подробно
Не было, это домыслы. Я не знаю сотрудника "наглец" или "ёж"
К тому же это не перманент, а лишь 7 суток.
Ниже расписал подробно
В профиле были оскорбления сотрудника.
В профиле были оскорбления сотрудника.
Как я понимаю наличие резервных аккаунтов не возбраняется. Тогда почему мой аккаунт "живодёр" убрали из-за домыслов некоего бойкала? Нарушений на аккаунте не было. Даже пяти комментов оставить не успел.
Как я понимаю наличие резервных аккаунтов не возбраняется. Тогда почему мой аккаунт "живодёр" убрали из-за домыслов некоего бойкала? Нарушений на аккаунте не было. Даже пяти комментов оставить не успел.