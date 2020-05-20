Бессонница президента УЕФА

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вчера, 22:18

Главный человек в европейском футболе Александер Чеферин плохо спит из-за коронавируса, но сохраняет оптимизм. «Соккер.ру» собрал его наиболее интересные высказывания из интервью The Guardian.

О коронавирусе

- Как работается в нынешних условиях?

Много работы еще предстоит сделать. Я был в Швейцарии на прошлой неделе впервые за два месяца, проводил встречи с 9 утра до 11 вечера. Нужно было переварить огромное количество информации, принять много решений, изучить календарные вопросы и оценить те миллионы и миллионы долларов, которые мы потеряем. После такого трудно уснуть ночью. Если бы я легко уснул, это означало бы мою безответственность. Ситуация в УЕФА , конечно, не такая тревожная, мы не находимся в опасности, но нам нужно заботиться о клубах и лигах. Это большая работа.

- Решение о переносе Евро-2020 – вы просыпались посреди ночи, думая об этом?

Еще хуже. Я не мог уснуть до 4 часов утра. Утром я принял решение о Евро, а потом уснул всего на пару часов.

- Вы бы поспорили на миллион евро, что Евро-2020 все же состоится в 2021 году?

Я не знаю, почему этого не может случиться. Не думаю, что этот вирус будет вечным. Думаю, все изменится раньше, чем многие полагают.

- Что заставляет вас так думать?

Это серьезная ситуация, но сейчас все идет на спад. Мы больше узнали о вирусе. И в целом я скорее оптимист. Мне не нравится этот апокалиптический взгляд на то, что нам придется ждать вторую, третью волну, даже пятую. Люди, которых вы знаете, могут однажды умереть. Но стоит ли об этом беспокоиться сегодня? Я так не думаю. Мы будем следовать рекомендациям властей, но лично я абсолютно уверен, что старый добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро.

- Это изменит футбол навсегда?

Я не думаю, что что-то изменится навсегда. Это новый опыт. Когда мы избавимся от этого кровавого вируса, все вернется на круги своя. Футбол не изменился после первой и второй мировой войны, он не изменится и из-за вируса. Люди много раз говорили, что мир не будет прежним после. Это может быть правдой. Но я предпочитаю думать так: а если мир станет лучше после этого вируса? Почему не подумать о том, что мы станем умнее, поймем, насколько мы хрупки, насколько беззащитны перед природой? Из всего можно извлечь уроки.

О финансовом фэйр-плей

- Вы по-прежнему привержены идеям финансового фэйр-плей? Насколько важно наказание клубов, которые не подчиняются правилам?

Если они не следуют правилам, на них всегда будут налагаться санкции. Но, конечно, мы всегда думаем о том, чтобы улучшить правила и в случае необходимости адаптировать их к новым реалиям. Это произойдет не так быстро, но мы думаем об улучшении правил, модернизации их. Мы также рассматриваем введение некоего «налога на роскошь», можно так сказать. Есть много идей. Но в эти трудные времена мы не можем думать о таких далеких переменах. Мы должны направить наш корабль верным курсом. Когда все успокоится, вернемся к старым задачам.

- Вы полностью поддерживаете обвинения в адрес «Манчестер Сити» и двухлетний запрет на участие клуба в еврокубках?

Решение было принято. Теперь дело находится в спортивном арбитражном суде. CAS все решит. Это все, что я могу сказать. По двум причинам. Во-первых, решение принимал независимый орган, а не я. Во-вторых, я на самом деле не так хорошо знаю дело. И мне не нравятся люди, которые комментируют те вопросы, в которых плохо разбираются. Слишком многие говорят о разных вещах, о которых понятия не имеют.

О разногласиях с президентом ФИФА Джанни Инфантино

- Инфантино говорил, что появилась возможность реорганизовать футбольные турниры, чтобы разгрузить календарь игрокам и командам. Вы согласны?

Не знаю. Я пытался понять, что он имеет в виду. Но странно, что с одной стороны вы говорите о сокращении игрового времени для команд, а с другой – предлагаете новый турнир – Клубный чемпионат мира. Это разве уменьшит нагрузку?

- Вы обсуждали это с Инфантино?

Нет, у меня не было возможности. И мы не особо обсуждаем что-то, если честно. За время этого кризиса мы мало разговаривали. Но когда придет время, мы это обсудим. И все же я не хочу говорить о его мнении в СМИ . Когда будет что-то официальное, я буду задавать вопросы.

О зарплатах игроков

- Многое сейчас говорится о зарплатах футболистов. Вы думаете, игроки должны быть более скромными и менее жадными? А клубы должны более мудро подходить к расходам?