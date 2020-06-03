«Уфа» проведет розыгрыш около 150 билетов на матч с «Тамбовом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб разыграет около 150 билетов на домашний матч 23-го тура РПЛ против «Тамбова», который пройдет 21 июня.

Мы обзваниваем людей, которые имеют абонементы, спрашиваем, могут ли они пойти на матч или нет. Потом мы еще должны получить разрешение местных властей на посещение болельщиками, и надеюсь, что на следующей неделе все будет решено. У нас вся квота уже распределена, но мы хотим еще 100-150 билетов разыграть, чтобы был интерес к матчу.

Все болельщики, которые придут на матч, получат бесплатные маски с символикой «Уфы». Будем придерживаться медицинского регламента в отношении всех участников матча, а также зрителей, стюардов. Может, мы какие-то шумовые эффекты сделаем, чтобы была живая картина.