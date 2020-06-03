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«Уфа» проведет розыгрыш около 150 билетов на матч с «Тамбовом»

сегодня, 16:30
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа-:-Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов21.06.2020 в 15:00 Не начался

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб разыграет около 150 билетов на домашний матч 23-го тура РПЛ против «Тамбова», который пройдет 21 июня.

Мы обзваниваем людей, которые имеют абонементы, спрашиваем, могут ли они пойти на матч или нет. Потом мы еще должны получить разрешение местных властей на посещение болельщиками, и надеюсь, что на следующей неделе все будет решено. У нас вся квота уже распределена, но мы хотим еще 100-150 билетов разыграть, чтобы был интерес к матчу.

Все болельщики, которые придут на матч, получат бесплатные маски с символикой «Уфы». Будем придерживаться медицинского регламента в отношении всех участников матча, а также зрителей, стюардов. Может, мы какие-то шумовые эффекты сделаем, чтобы была живая картина.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:28
Хотел бы поучаствовать в розыгрыше ...
drug01
drug01
сегодня в 16:56
Кому то повезёт!
beefs
beefs
сегодня в 16:53
идет нормальная подготовка...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:47
ну хоть что то))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:38
Нормальное решение
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:33
хорошее начинание
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