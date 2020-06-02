Болельщики в России смогут посещать матчи только в масках и перчатках

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что болельщики смогут посещать матчи РПЛ и Кубка России только в масках и перчатках.
Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. К присутствию на стадионе болельщики будут допущены только в масках и перчатках, к сожалению, на этот период это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду. Но повторяю: этот период позволит продемонстрировать эффективный метод организации соревнований.
Ранее Олег Матыцин заявил, что модель возобновления РПЛ будет рекомендована другим видам спорта.
в нынешних условиях впору за счастье считать эти "дизайнерские" нюансы !
в нынешних условиях впору за счастье считать эти "дизайнерские" нюансы !
Теперь не актуально...
Теперь не актуально...