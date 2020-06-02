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Болельщики в России смогут посещать матчи только в масках и перчатках

сегодня, 14:10

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что болельщики смогут посещать матчи РПЛ и Кубка России только в масках и перчатках.

Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. К присутствию на стадионе болельщики будут допущены только в масках и перчатках, к сожалению, на этот период это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду. Но повторяю: этот период позволит продемонстрировать эффективный метод организации соревнований.

Ранее Олег Матыцин заявил, что модель возобновления РПЛ будет рекомендована другим видам спорта.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:21
я и в противогазе не рискну туда пойти, пока этот вирус не закончится))))))
Abris
Abris
сегодня в 15:13
Лучше и не ходить.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:11
Тогда уж лучше в ОЗК)
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 15:00
Вирус на перчатках сидит не хуже чем на руках и через кожу не проникает. Зачем они нужны??
112910415
112910415
сегодня в 14:30
всё относительно в этой жизни
в нынешних условиях впору за счастье считать эти "дизайнерские" нюансы !
Legend 6
Legend 6 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 14:27
Актуально актуаль) показывать как раз будут голубой позор с Орловым в комментаторской...
Footbolista
Footbolista ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 14:24, ред.
"Голубыми" экраны были, когда были Ч/Б трубки...потому что цвет свечения экранов старых чёрно-белых телевизоров имел голубоватый оттенок...
Теперь не актуально...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 14:21
А правда говорят, что после подачи аутов, боллбои будут брызгать антисептик на руки футболистов?
Legend 6
Legend 6 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 14:20
Я бы сказал, на всех голубых экранах страны тоже)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:16
Понятно, что без определённых условий зрителей на стадион не пустят.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:14
Флэшмоб маски-шоу...смотрите на стадионах страны...непривычное зрелище будет...
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