В Италии могут вернуть болельщиков на стадионы

Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Зампа заявила, что Серия А может начать проводить матчи чемпионата со зрителями на трибунах.

Давайте подождем данные и посмотрим, сможем ли мы вернуть болельщиков на стадионы. Тема еще не рассмотрена на уровне правительства. Нужно изучить различные ситуации, чтобы делать какие-то выводы. Последнее слово остается за политиками.

Все идет намного лучше, вирус сейчас кажется менее опасным, но он все еще с нами, поэтому мы не должны терять бдительность.