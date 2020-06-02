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В Италии могут вернуть болельщиков на стадионы

сегодня, 10:55

Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Зампа заявила, что Серия А может начать проводить матчи чемпионата со зрителями на трибунах.

Давайте подождем данные и посмотрим, сможем ли мы вернуть болельщиков на стадионы. Тема еще не рассмотрена на уровне правительства. Нужно изучить различные ситуации, чтобы делать какие-то выводы. Последнее слово остается за политиками. 

Все идет намного лучше, вирус сейчас кажется менее опасным, но он все еще с нами, поэтому мы не должны терять бдительность.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителями.

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Все комментарии
Abris
Abris
сегодня в 13:26
Это прогресс.
Сп62
Сп62 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 12:51
Опробуем на россиянах.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:49
Ну вот ещё одна приятная новость.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:40
Побоятся сделать, сначала нужно где-то опробовать.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:56
Это правильное решение
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