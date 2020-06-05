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Флик: «„Байер“ играет в красивый футбол»

05 июня 2020, 22:00
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Наставник «Баварии» Ханси Флик рассуждает о предстоящем матче против «Байера» в Бундеслиге.

То, как мы играем, является подтверждением тому, что мы находимся на правильном пути. Мы жаждем забивать и хотим побеждать. С таким же настроем мы хотим подойти к матчу с «Байером». Они играют в красивый футбол и в данный момент очень эффективны. Мы должны постараться допустить как можно меньше моментов у наших ворот. У них в составе есть очень быстрые игроки. В первом матче мы в полной мере ощутили это.

Напомним, что в прошлом туре «Бавария» разгромила «Фортуну».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
06 июня 2020 в 00:38
Красивый футбол против нынешней Баварии может обернуться пятерой в воротах Градецки..
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
05 июня 2020 в 22:03
Тут он прав
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