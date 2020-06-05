Флик: «„Байер“ играет в красивый футбол»

Наставник «Баварии» Ханси Флик рассуждает о предстоящем матче против «Байера» в Бундеслиге.

То, как мы играем, является подтверждением тому, что мы находимся на правильном пути. Мы жаждем забивать и хотим побеждать. С таким же настроем мы хотим подойти к матчу с «Байером». Они играют в красивый футбол и в данный момент очень эффективны. Мы должны постараться допустить как можно меньше моментов у наших ворот. У них в составе есть очень быстрые игроки. В первом матче мы в полной мере ощутили это.