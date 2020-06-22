Евсеев: «Тренеры после любых матчей спят мало. Даже после побед»

Главный тренер «Уфы» подвёл итоги матча 23-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).

Тренеры после любых матчей спят мало. Даже когда выиграл, лежишь в кровати и прокручиваешь в голове эпизоды, игру в целом. Анализируешь.

Подготовка к игре велась не только на основании увиденного в контрольном матче «Тамбова» против «Локомотива». Знали, что у гостей будут проблемы из-за отсутствия Мелкадзе и Килина. Думали, что будет играть Федчук, но он в основе не вышел, зато появился Чуперка.

Соперники выбрал тактику с двумя опорными и тремя нападающими, мы решили сыграть зеркально, взяв ту же схему 3-4-3. В целом справились, но один раз недоглядели и поплатились. Костюков забил красиво, молодец.

Вся опасность в первом тайме шла через наш правый фланг, где активно играли Бизяк, Кротов, Сухов. Это было связано с тем, что Шляков у «Тамбова» играл линейного, а мы хорошо знали его по Хабаровску. В нашей правой зоне атаке постоянно создавалось давление, именно там мы заработали пенальти и создали ещё несколько голевых моментов. Помогло и то, что у соперника там играли новички.

Перед матчем сказал нашим двум опорным постоянно прессинговать. Получилось и на перерыв уходили в хорошем настроении: довольные первым таймом, тем как команда старалась выполнить установку. Но удаление у соперника сказалось на игроках психологически не лучшим образом. И ещё повлияло долгое отсутствие игр. Игрой команды во 2 тайме я недоволен.

Что касается обороны, обидно пропускать, когда соперник реализует свой единственный момент. Недоглядели. Но команда хорошо отреагировала на этот гол. Не опустили рук, давили. Не было суеты или навала.

Идём дальше. Впереди «Спартак».