Безынициативность и скандалы. Прядкин не справляется с ролью главы РПЛ

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вчера, 10:47

«Соккер.ру» уверен, что во время жесточайшего футбольного кризиса лиге нужен лидер.

Алаев – к слову, его можно назвать качественным чиновником по сравнению с теми, кто окружают его в РФС , заявил, что сразу было понятно, что в клубах будут случаи заражения футболистов. Конечно, ведь болеющие были и тогда, когда сидели по домам на карантине без тренировок.

Другое дело, что в РПЛ собрались истинные гении. Поэтому в регламенте до сих пор нет работающей инструкции, как действовать, если во время всемирной пандемии, что собственно и прервала турнир, случится парочка случаев заражения. Уже это – повод для клубов задуматься об эффективности главы лиги.

А добавьте, что президент технично переложил ответственность за возобновление российского чемпионата на главу РФС Дюкова – поймете, что метод Сергея Геннадиевича, что позволяет переизбираться годами, элементарен. Прядкин протянул так долго, ведь не высовывается. Ничего не делаешь – никогда лично не виноват.

В сложные времена нужен четко мыслящий президент, который на линии фронта, но ведь российские футбольные клубы сами единогласно переизбрали Прядкина. А их предупреждали – не тот, с кем можно развиваться. Так что когда «Ростов» справедливо жалуется на неадекватность решений, им можно задать один вопрос. А зачем вы за него дважды проголосовали?

Первый раз нарушили регламент выборов, но во второй был по-прежнему один кандидат и единогласная поддержка. Теперь хлебнули волн, ведь на корабле капитан, который и в мирном море не открывал Америку. Прядкин известен тем, что всегда жалуется на телевизионный контракт, но постоянно продает его одной компании за копейки.

Известен тем, что все ведущие клубы считают его своим парнем. Также никогда не видим защиту команд от неадекватности арбитража. А про гениальные регламенты можно не начинать – они кривые и у РФС , и у РПЛ , тут соревнование в убогости идет годами. А что вы хотите, если в этих конторах сидят люди, что не умеют пользоваться компьютерами?

Не шутка. В футбольном руководстве есть люди, что не знают, как работать в текстовых редакторах. Потому-то содрали у немцев их протоколы, но при этом не догадались, что в России другой закон по самоизоляции – не обсудили точечный карантин. И не учли специфику региона. В России клубы попадают в гости в города, где в отелях персонал плевал на предосторожности во время пандемии, что каждый день уносит новые жизни.

Когда нет реальной власти, то видим анархию и абсурд. Впрочем, Прядкин и раньше не справлялся, РПЛ не цвела, а если пахла, то дурно. По деньгам – провал. Для популяризации лиги парни, что отдали ролики странице с футбольными видео в Инстаграме, сделали больше, чем руководство первенства за долгие годы. Сейчас вроде как собираются нанять грамотных людей, провести ребрендинг?

Но это не поможет, если во главе человек, что сам себе годами противоречит. Классика политики приспособления – говоришь одно, потом следует диаметральное заявление, затем опровергаешь сам себя второй раз. В итоге все понимают, что с тебя нечего взять – чиновник, и переключаются на людей, с которых можно требовать и получить.

В каком-то смысле Прядкин – чиновник-гений. Он умудрился не влезать туда, где можно погореть, как сделал Мутко, брошенный на амбразуру борьбы за спортивное господство в Сочи методами, которые не оценили антидопинговые агентства. Прядкин тихонько руководит лигой, которая долгое время была шестой в Европе просто потому, что нефтедоллары были.

Но теперь португальцы опередили, нужны европейские успехи, а где клубы их возьмут без денег и доходов? Впрочем, у Прядкина появилось свое Сочи – матч одноименного клуба против «Ростова». И лига не скоро отмоется от этого, если не будет переигровки. И вряд ли найдут силы признать ошибку и назначить второй матч. В этом и проблема — РПЛ всегда наблюдатель, а не лидер процесса.

Когда есть сомнительные матчи – ни один не был расследован за десятилетие. Когда гибнут клубы – даже не отпевают, просто выжигают из памяти все ваши «Томи», «Кубани» и «Амкары». РПЛ не проводит аудит, хотя могут создать механизмы, что позволят убирать из высшей лиги тех, кто ворует бюджетные деньги. Прядкину в принципе без разницы все, что происходит?

Регламенты слабые годами – никто не нашел юристов, чтобы написали четкие законы. Клубы сами, как сейчас «Динамо», добиваются справедливости и просят власти создать механизм, что позволит играть в футбол. И это после стольких месяцев, что были у РПЛ для консультаций! Прядкин технично все спихнул на Дюкова, а главе лиги в тени удобнее.

Но в условиях жесткого кризиса в футболе – пустые арены, потеря спонсоров, напряженный график, проблемы в еврокубках, нехватка финансирования на местах, во главе предприятия стоит человек, который сто раз менял мнение о расширении лиги, лимите на легионеров и всех остальных важных вопросах.

Например, в интервью незадолго до возобновления лиги Прядкин сказал как отрезал: не будет никаких переносов, исключено. Будет заражение – виноват клуб, технарь впаяем. В результате «Ростов» сыграл в «Сочи» юношеским составом. А для банкиров из руководства «Динамо» сделали исключение, перенос игры.

Более того, оставили такое право для «Зенита» и «Спартака», ведь отдельно оповестили – если у этих команд будут зараженные, то изменят время проведения полуфиналов и финала Кубка России, чтобы 19 июля стало резервной датой. Но где тут логика, стратегическое планирование, руководство, которым можно гордиться в трудные времена?

Его нет. РПЛ не отслеживает тренировки, не контролировала спарринги – источник заражений, не помогает в организации выездов, не подумала о безопасности фанатов. Вы сами видели, как часто на трибунах нарушали социальную дистанцию на выходных, и кто ответит за здоровье этих людей? Хоть кто-то из 16 клубов, что единогласно переизбрали Прядкина, может внятно объяснить, зачем им такой президент?

Что полезного может дать чемпионату России и его участникам, если само возвращение – результат работы РФС ? Перекладывать ответственность – мастера, но такой талант чиновничьего сословия является сомнительным бонусом во время жесточайшего кризиса в футболе. Могут задать вопрос: «Кто, если не Прядкин, если он вечный президент?» И ответ прост – кто угодно, ведь РПЛ давно по темпам развития отстала от самых интересных европейских лиг.

Есть теория, что клубы единогласно поддержали Прядкина, поскольку в то время его по надуманному поводу вызвали на допрос. Хорошо, хоть голову лошади в постель не подложили. Прозрачный намек все поняли, поддержали старого главу РПЛ , боятся отдавать всю власть одному городу. Вот только когда петербуржский клуб «Сочи» захотел дармовые три очка и разницу мячей +9, то легко получили.

Клубы думали, что Прядкин – их человек, поэтому его показательно поддержали, а оказалось, что казачек-то засланный. Спортивные принципы пошли сочинским лесом. Допустили позорный матч, благодаря которому во всем мире миллионы людей узнали о существовании РПЛ . О сэйвах Попова и игре, где наказали жертв пандемии, рассказали буквально все. И поверьте – иностранцы не стесняются в выражениях.

Глава лиги должен работать на все клубы, а тут «Ростов» предали. Да и не только их. Учтите, что «Краснодар» 19 июля получит в соперники «Динамо», что успеет набрать форму, «быков» тоже подставили. Как и москвичей – Новиков не исключает, что с ЦСКА сыграет молодежка «динамовцев», если не успеют поменять регламент. То есть увидим еще один цирк.

В лиге буквально не заметили слона – что нельзя стартовать, не имея плана действий на случай заболевания COVID-19 в клубах. Оставили неясности, ведь любят иметь рычаги влияния. Что ж, если у Дюкова – а рискует личной репутацией, власти возложили задачу вернуть футбол именно на него, и у руководства клубов есть мужское достоинство, то знают, что делать.

Надо менять президента и менеджмент РПЛ . Причем нельзя сказать, что Прядкин не справился, ведь даже не пытался. Смотрел, как РПЛ сделали лигой, что допустила избиение школьников взрослыми особями мужского пола, ведь мужчинами их в этом случае назвать сложно. Добавьте десятки скандалов до этого, вечные финансовые проблемы клубов и нищету самой лиги, и аргументов в пользу Прядкина не останется. Да их никогда и не было.

Разве что только один, сомнительный: за него единогласно голосовали не раз, поскольку боятся, что если придет человек действия и финансово выгодных решений, то всем придется жить по закону, а не как многие привыкли. Но когда до клубов дойдет, что в беззаконии, болоте и хаосе жить бесперспективно, что это хождение по кругу позора и бардака?