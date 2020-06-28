Парфенов: «Футболисты „Урала“ проявили характер»

Главный тренер «Урала» в эфире «Матч Премьер» похвалил своих футболистов после победы над «Тамбовом» во встрече 24-го тура РПЛ :

Матч ожидаемо получился сложным. Мы находимся рядом в турнирной таблице, поэтому присутствовало давление и нервозность. Пропустили мяч, после чего пришлось титаническими усилиями вырывать победу.

Хочу поблагодарить ребят, они молодцы, проявили характер. Уже который матч они проводят с огромным напряжением. Мы хотели реабилитироваться, плюс играли дома.