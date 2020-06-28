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Парфенов: «Футболисты „Урала“ проявили характер»

28 июня 2020, 19:10
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в эфире «Матч Премьер» похвалил своих футболистов после победы над «Тамбовом» во встрече 24-го тура РПЛ:

Матч ожидаемо получился сложным. Мы находимся рядом в турнирной таблице, поэтому присутствовало давление и нервозность. Пропустили мяч, после чего пришлось титаническими усилиями вырывать победу.

Хочу поблагодарить ребят, они молодцы, проявили характер. Уже который матч они проводят с огромным напряжением. Мы хотели реабилитироваться, плюс играли дома. 

Ранее свое мнение о матче высказал полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви.

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112910415
112910415
28 июня 2020 в 20:41
хорошо !
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