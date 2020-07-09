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Фоден: «Гринвуд – лучший финишёр из всех, кого я видел»

09 июля 2020, 06:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высоко оценил бомбардирские качества 18-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

Мэйсон Гринвуд – лучший их всех, кого я видел, в том, что касается завершения атак. Он может бить с обеих ног, как внутри, так и из-за пределов штрафной площади, и всегда забивает.

Для своего возраста он просто невероятен. Честно говоря, я не знаю, как ему это удаётся.

Он знает, как правильно наносить удар, когда нужно ударить тонко, а когда хлёстко. Бьёт он быстро и застаёт вратарей врасплох.

По слухам, из-за Гринвуда МЮ зимой отказался от трансфера дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, в то время выступавшего за «Ред Булл Зальцбург».

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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
09 июля в 11:10
    dzvinka
    dzvinka
    09 июля в 11:04
    действительно, у Англов много хорошого молодняка, но если сборная не избавится от тунцов по типу Кейна и Алли, Роуза, и им подобных - ниче не будет, а она не избавится пока там Саутгейт.
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
    09 июля в 09:37
    Пока ничего особенного в нем не увидел
    sihafazatron
    sihafazatron
    09 июля в 08:52
    у англичан хорошая молодежь)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    09 июля в 08:20, ред.
    3 гола и голевая за 2 тура в АПЛ - добротный показатель для 18-тилетнего паренька......
    Удачной карьеры....
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 июля в 06:46, ред.
    Доброе утро! Уважаемые, за вчерашний вечер смог сделать только 1 ставку на матч. Из минимум 10 попыток.
    Это только у меня такая проблема или сбой на сайте?
    Смартфон, хром, старая версия. Не появляется клавиша"сохоанить" после набора счета.
    Единственная попытка удалась на полной версии, и то каким то чудом.
    Подскажите, что за беда?
    shlomo
    shlomo
    09 июля в 06:40
    Главное не перехвалить..
    For56tas
    For56tas
    09 июля в 06:36
    Хорошо играет.
    mihaluch
    mihaluch
    09 июля в 06:05
    Молодой есть куда расти
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 июля в 06:04
    Пусть покажет себя...
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