Фоден: «Гринвуд – лучший финишёр из всех, кого я видел»

Полузащитник «Манчестер Сити» высоко оценил бомбардирские качества 18-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» .

Мэйсон Гринвуд – лучший их всех, кого я видел, в том, что касается завершения атак. Он может бить с обеих ног, как внутри, так и из-за пределов штрафной площади, и всегда забивает.

Для своего возраста он просто невероятен. Честно говоря, я не знаю, как ему это удаётся.

Он знает, как правильно наносить удар, когда нужно ударить тонко, а когда хлёстко. Бьёт он быстро и застаёт вратарей врасплох.