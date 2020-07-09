Фоден: «Гринвуд – лучший финишёр из всех, кого я видел»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высоко оценил бомбардирские качества 18-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.
Мэйсон Гринвуд – лучший их всех, кого я видел, в том, что касается завершения атак. Он может бить с обеих ног, как внутри, так и из-за пределов штрафной площади, и всегда забивает.
Для своего возраста он просто невероятен. Честно говоря, я не знаю, как ему это удаётся.
Он знает, как правильно наносить удар, когда нужно ударить тонко, а когда хлёстко. Бьёт он быстро и застаёт вратарей врасплох.
По слухам, из-за Гринвуда МЮ зимой отказался от трансфера дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, в то время выступавшего за «Ред Булл Зальцбург».
Удачной карьеры....
Удачной карьеры....
Это только у меня такая проблема или сбой на сайте?
Смартфон, хром, старая версия. Не появляется клавиша"сохоанить" после набора счета.
Единственная попытка удалась на полной версии, и то каким то чудом.
Подскажите, что за беда?
Это только у меня такая проблема или сбой на сайте?
Смартфон, хром, старая версия. Не появляется клавиша"сохоанить" после набора счета.
Единственная попытка удалась на полной версии, и то каким то чудом.
Подскажите, что за беда?