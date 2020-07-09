Суарес: «Нам нужно выиграть все матчи и надеяться на осечку „Реала“»

Нападающий «Барселоны» дал комментарий после победы над «Эспаньолом» (1:0) в матче 35-го тура Примеры.

Наша цель состоит в том, чтобы выиграть три оставшихся матча. Затем мы должны ждать осечки соперника. Но мы думаем только о своих матчах.

Мы знали, что игра будет сложной, учитывая положение «Эспаньола». После игры в воскресенье у нас была некоторая усталость, это было заметно по нашей интенсивности. Важно то, что мы выиграли и набрали очки.

Сетьен использовал ту же схему, что с «Вильярреалом»? Решение принимает тренер. Он должен находить хорошую схему, а мы всегда его поддержим.