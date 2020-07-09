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Суарес: «Нам нужно выиграть все матчи и надеяться на осечку „Реала“»

09 июля 2020, 03:13
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес дал комментарий после победы над «Эспаньолом» (1:0) в матче 35-го тура Примеры.

Наша цель состоит в том, чтобы выиграть три оставшихся матча. Затем мы должны ждать осечки соперника. Но мы думаем только о своих матчах.

Мы знали, что игра будет сложной, учитывая положение «Эспаньола». После игры в воскресенье у нас была некоторая усталость, это было заметно по нашей интенсивности. Важно то, что мы выиграли и набрали очки.

Сетьен использовал ту же схему, что с «Вильярреалом»? Решение принимает тренер. Он должен находить хорошую схему, а мы всегда его поддержим.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
09 июля в 09:05
Я даже сейчас согласен сыграть с барсуками "золотой" матч! Пофигу четырёх очковый отрыв,мы вас порвём,потому что по игре Реал сильнее!!!
VAN ARM
VAN ARM
09 июля в 07:15
надежда конечно должна быть))) но поздно метаться))
Павел Амурский
Павел Амурский
09 июля в 06:41
Ерунду говорит какую-то.
КЭТиК
КЭТиК
09 июля в 05:20
Реал должен два раза споткнуться.
Mark Luik
Mark Luik
09 июля в 04:47
реал в последних матчах победил с везением, реалe повезло, как минимум из 3 последних игр заслужили одну ничейку, с пенальти отскочили, хоть и пенальти был в последних матчах 100%, только вопрос зачем они в простых ситуациях еще и при счете 0-0 в последних двух матках в простых ситуаций еще и после 75 минуты атлетико с хетафе подарили пенальти реалу, я реально верю в то что они могли подкупить конкретно одного игрока на пенальти, такой вариант не исключен, да и в Испании все хотят что бы был чемпионом Испанская команда а не Каталония которые не так уж и давно решили отделяться от Испанкий , все таки 3 последних матча 0 пропушенных у реале, Зидан прекрасно работает, и в каждом матче пол команды меняет и это работает, Барселона сами виноваты, вот 2 ничейки которые отправили Барселону на второе месте, против Сельты, поставили в месте Гризманна Фати и сыграли 2-2, против Атлетико поставили какого то Пуча и итог 2-2, вот в последних 2 матчах играл Гризманн в основе и уже всего 1 пропушенный в 2 матчах и 6 очков, Гризманн игрок хороший, но БАрселона не может его нормально использовать, почему бы его не поставить на позицию ЦАПА, и пусть Фати играет на левом а Гризманн чуть заде Суареса как в сборной Франций с Жиру и будет результат и Гризманн будет играть хорошо и игра пойдет у Барселоны,думаю тут уже все решено Реал становиться чемпионом, но думаю Реал все ровно потеряет очко и сыграют в ничью в одном из трех игр
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 03:50
Реал не сольет две игры из четырех - это точно.
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