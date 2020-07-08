Клопп: «Я уже скучаю по Лаллане»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил слухи о том, что полузащитник команды Адам Лаллана покинет клуб этим летом.
Ясно, что Адам уйдет летом. Будет ли он играть в этом сезоне? Он находится в хорошей форме, если нам понадобится его помощь, то он появится на поле. Сейчас же он просто тренируется, это нормально.
Хотя он еще не ушел, но я уже скучаю по Адаму. Он невероятный профессионал. Я желаю ему всего наилучшего. Считаю, что он уже стал легендой «Ливерпуля».
А еще помню как Лаллана добыл важную победу в игре с Норвичем пару лет назад, когда немец только пришел, когда совершился результативный матч против Норвича со счетом 5:4 в пользу красных.
PS надеюсь медаль АПЛ ему дадут.
А еще помню как Лаллана добыл важную победу в игре с Норвичем пару лет назад, когда немец только пришел, когда совершился результативный матч против Норвича со счетом 5:4 в пользу красных.
PS надеюсь медаль АПЛ ему дадут.