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Клопп: «Я уже скучаю по Лаллане»

08 июля 2020, 12:17

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил слухи о том, что полузащитник команды Адам Лаллана покинет клуб этим летом.

Ясно, что Адам уйдет летом. Будет ли он играть в этом сезоне? Он находится в хорошей форме, если нам понадобится его помощь, то он появится на поле. Сейчас же он просто тренируется, это нормально.

Хотя он еще не ушел, но я уже скучаю по Адаму. Он невероятный профессионал. Я желаю ему всего наилучшего. Считаю, что он уже стал легендой «Ливерпуля». 

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Все комментарии
DXTK
DXTK
08 июля в 17:21
помню как еще в ноябре этого сезона, именно Лаллана спас очко для Ливера и Клоппа в игре с МЮ, а то бы еще раньше начался бы их проигрыш в АПЛ, в итоге была ничья.

А еще помню как Лаллана добыл важную победу в игре с Норвичем пару лет назад, когда немец только пришел, когда совершился результативный матч против Норвича со счетом 5:4 в пользу красных.

PS надеюсь медаль АПЛ ему дадут.
dzvinka
dzvinka
08 июля в 13:14
спасибо Лалане, до травмы был реально неплох, но теперь ему действительно пора двигаться дальше - подыскать клуб в Шипе либо на дне АПЛ, где ты будеш востребован и часто заигран - это позволит продежраться в форме подольше.
Legend 6
Legend 6
08 июля в 12:47
Дзюба: «Я уже скучаю по Азмуну»
drug01
drug01
08 июля в 12:21
Все будет хорошо
Павел Амурский
Павел Амурский
08 июля в 12:17
Так иногда бывает.
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