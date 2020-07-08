Клопп: «Я уже скучаю по Лаллане»

Наставник «Ливерпуля» подтвердил слухи о том, что полузащитник команды покинет клуб этим летом.

Ясно, что Адам уйдет летом. Будет ли он играть в этом сезоне? Он находится в хорошей форме, если нам понадобится его помощь, то он появится на поле. Сейчас же он просто тренируется, это нормально.

Хотя он еще не ушел, но я уже скучаю по Адаму. Он невероятный профессионал. Я желаю ему всего наилучшего. Считаю, что он уже стал легендой «Ливерпуля».