Продолжаются обыски у фанатов «Спартака», двоих задержали

Полиция продолжает обыски у болельщиков «Спартака» по делу о проводах команды в Тулу на игру 23-го тура РПЛ с «Арсеналом». Об этом сообщает телеграм-канал OFNEWS.
Один из подписчиков заявляет:
Сегодня продолжились обыски и задержания по делу о проводах Спартаковского автобуса в Тулу. В Наро-Фоминске двоих задержали в 6 утра, провели обыски, все изъяли. Ещё двоих вызвали на допросы.
Напомним, что причиной задержания фанатов стал инцидент, в котором болельщики перекрыли дорогу клубному автобусу «Спартака» и жгли файеры, за что против них было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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