Продолжаются обыски у фанатов «Спартака», двоих задержали

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10 июля 2020, 09:58

Полиция продолжает обыски у болельщиков «Спартака» по делу о проводах команды в Тулу на игру 23-го тура РПЛ с «Арсеналом». Об этом сообщает телеграм-канал OFNEWS.

Один из подписчиков заявляет:

Сегодня продолжились обыски и задержания по делу о проводах Спартаковского автобуса в Тулу. В Наро-Фоминске двоих задержали в 6 утра, провели обыски, все изъяли. Ещё двоих вызвали на допросы.