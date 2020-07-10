ГлавнаяНовости

Продолжаются обыски у фанатов «Спартака», двоих задержали

10 июля 2020, 09:58
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полиция продолжает обыски у болельщиков «Спартака» по делу о проводах команды в Тулу на игру 23-го тура РПЛ с «Арсеналом». Об этом сообщает телеграм-канал OFNEWS.

Один из подписчиков заявляет:

Сегодня продолжились обыски и задержания по делу о проводах Спартаковского автобуса в Тулу. В Наро-Фоминске двоих задержали в 6 утра, провели обыски, все изъяли. Ещё двоих вызвали на допросы.

Напомним, что причиной задержания фанатов стал инцидент, в котором болельщики перекрыли дорогу клубному автобусу «Спартака» и жгли файеры, за что против них было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Все новости
Клубы Германии проголосовали за допуск болельщиков на трибуны
04 августа Комментарии9
Хуслютдинов: «Если Кокорин будет играть достойно, то мы его примем»
03 августа Комментарии7
СлухиФедун передумал отдавать «Спартак» в управление болельщикам
01 августа Комментарии39
Матч за Суперкубок «Зенит» — «Локо» могут посетить около 7 тыс. болельщиков
30 июля Комментарии7
Ультрас «Динамо К»: «Луческу, обещаем вам самые тяжелые условия для работы»
27 июля Комментарии28
Фанаты «Спартака» попали на онлайн-трибуну матча «Зенит» — «Химки»
25 июля ФотоКомментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RIR68
RIR68
10 июля в 20:32
суки, Нару не трогайте((((
Заполярный
Заполярный
10 июля в 19:15
А что они там ищут? Я так думаю совесть потеряли, так это не там ищут.
makkie
makkie
10 июля в 14:13
Совсем уже перегибают, по всем фронтам обложили.
порт
порт
10 июля в 13:34
Где спартак, там вечный бардак.
Некакойшенко
Некакойшенко
10 июля в 13:33
Трусость и тупость питерцев и прихлебателей из краснознамённой конной реально удивляет.Они наивно думают, что обкатка на Спартаке им и закончится.Ага.Они видимо забыли как пресование фанов на стадионе началось на Спартаке, а продолжилось на всех остальных.В 2012 тоже ни кто не мог себе представить, что многие лишатся работы, а значит и зароботков.В 2012 ни кто не мог себе представить, что власть будет представлена только одной партией, а голос из телевизора тоже будет только один.Кремлёвский.Зато теперь все это ощущают по полной.В 30-х годах тоже ни кто не мог представить, что наступит 37-й, а с ним и чистки.Кстати в 36-м была принята новая конституция.Аналогия удивляет.
Notorious P.I.G.
Notorious P.I.G.
10 июля в 12:58
Стельмах
Стельмах
10 июля в 11:56
Footbolista
Сегодня 11:41
Перед игрой за кубок прессуют не только Спартак, но и его болельщиков...боятся и тех и тех...

Спартак даже Тамбов не боится. Играет в полноги.
Footbolista
Footbolista
10 июля в 11:41
Перед игрой за кубок прессуют не только Спартак, но и его болельщиков...боятся и тех и тех...
Valeleo
Valeleo
10 июля в 11:34
До чего довели некогда народный клуб.
Brigar
Brigar
10 июля в 11:21
    Footbolista
    Footbolista ответ Danrog (раскрыть)
    10 июля в 11:17
    Тимащук и Ракицкий скрылись в Разливе...
    BZ2315
    BZ2315
    10 июля в 11:12
    Болельщиков пора депортировать.
    Footbolista
    Footbolista ответ Лысый-Шарлатан (раскрыть)
    10 июля в 11:06, ред.
    Footbolista
    Footbolista
    10 июля в 11:03
    Лазурное пресс-папье...
    Legend 6
    Legend 6
    10 июля в 11:02
    Ищут и изымают компромат на Дзюбу?
    Danrog
    Danrog
    10 июля в 11:00
    Главаря из Киева еще не задержали?
    Cir Braun
    Cir Braun
    10 июля в 10:55
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ beefs (раскрыть)
      10 июля в 10:55
      Тогда пусть ищут ! ))) Ох и интересная же у них работа ,- искать у других то ,что сами и потеряли ! ))
      beefs
      beefs ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      10 июля в 10:43
      порядок и совесть...
      kastites
      kastites
      10 июля в 10:42
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        10 июля в 10:36
        А чё ,эти путинские псы ,ищут-то ? Наркотики ,оружие или гражданское неповиновение этой клике воров во власти ?
        Дикий мужчина
        Дикий мужчина
        10 июля в 10:31
        Ох уж эти спартаковцы, когда этот беспредел прекратится ?
        drug01
        drug01
        10 июля в 10:31
        Взялись основательно!
        VAN ARM
        VAN ARM
        10 июля в 10:29
        Да тяжко ))) особенно когда боевики президентами становятся))))
        Лысый-Шарлатан
        Лысый-Шарлатан
        10 июля в 10:26
        ломать ворота, портить газон, ломать систему подогрева от радости - это не вандализм, а "Это непередаваемая радость болельщиков" хаха
        mihaluch
        mihaluch
        10 июля в 10:20
        Полицейское государство одним словом.
        Эльмот
        Эльмот
        10 июля в 10:17
        Надо бы и саму тарасовку прошерстить, одно ворье собралось.
        Bikzon
        Bikzon
        10 июля в 10:13
        Это чистейший заговор.
        Лысый-Шарлатан
        Лысый-Шарлатан
        10 июля в 10:11
          cska vperiod
          cska vperiod
          10 июля в 10:11
          По серьёзному взялись за тарасовских.
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100