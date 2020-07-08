Фанаты поддержали Тедеско и игроков «Спартака» перед игрой с «Локомотивом»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением накануне матча 27-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют против «Локомотива».

Вновь уже который раз за последние годы «Спартак» в центре скандала и на первых полосах всех спортивных СМИ .

Новости про импульсивные решения владельца клуба, очередные агентские игры, трудности с подписанием новых контрактов с действующими футболистами, давление на тренера и игроков команды сменяют одна другую в СМИ и анонимных инсайдерских каналах.

На фоне всего этого страдает в первую очередь «Спартак». Футболисты, тренерский штаб и, конечно, все мы — болельщики. В концовке чемпионата и перед решающими играми в Кубке мы все слышим и читаем не о футболе, а о том, что будет когда-то потом.

В таких условиях мы хотим сказать главное нашей команде и тренерскому штабу — мы за вас, парни! Мы верим вам и верим в вас! Верим, что сможете не поддаться на весь этот шум и достойно доиграть этот сезон.

Всех болельщиков же мы призываем не вестись на всю шумиху, созданную вокруг клуба различными проходимцами ради извлечения собственной выгоды — кликов, траффика, денег. Важно всегда помнить о том, что «Спартак» — это мы, и нет, никогда не было и не будет причин, чтобы отворачиваться от нашей красно-белой команды. Все проходит, все меняется, но всегда с командой остаемся мы.

«Спартак» — навсегда!