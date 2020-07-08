Фанаты поддержали Тедеско и игроков «Спартака» перед игрой с «Локомотивом»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением накануне матча 27-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют против «Локомотива».
Вновь уже который раз за последние годы «Спартак» в центре скандала и на первых полосах всех спортивных СМИ.
Новости про импульсивные решения владельца клуба, очередные агентские игры, трудности с подписанием новых контрактов с действующими футболистами, давление на тренера и игроков команды сменяют одна другую в СМИ и анонимных инсайдерских каналах.
На фоне всего этого страдает в первую очередь «Спартак». Футболисты, тренерский штаб и, конечно, все мы — болельщики. В концовке чемпионата и перед решающими играми в Кубке мы все слышим и читаем не о футболе, а о том, что будет когда-то потом.
В таких условиях мы хотим сказать главное нашей команде и тренерскому штабу — мы за вас, парни! Мы верим вам и верим в вас! Верим, что сможете не поддаться на весь этот шум и достойно доиграть этот сезон.
Всех болельщиков же мы призываем не вестись на всю шумиху, созданную вокруг клуба различными проходимцами ради извлечения собственной выгоды — кликов, траффика, денег. Важно всегда помнить о том, что «Спартак» — это мы, и нет, никогда не было и не будет причин, чтобы отворачиваться от нашей красно-белой команды. Все проходит, все меняется, но всегда с командой остаемся мы.
«Спартак» — навсегда!
Тедеско на выход
Тедеско на выход
то орут "уходи", потом "не уходи", потом "пошёл вон", потом "никогда не забудем"... это свиная любовь...
то орут "уходи", потом "не уходи", потом "пошёл вон", потом "никогда не забудем"... это свиная любовь...