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Фанаты поддержали Тедеско и игроков «Спартака» перед игрой с «Локомотивом»

08 июля 2020, 19:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением накануне матча 27-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют против «Локомотива».

Вновь уже который раз за последние годы «Спартак» в центре скандала и на первых полосах всех спортивных СМИ.

Новости про импульсивные решения владельца клуба, очередные агентские игры, трудности с подписанием новых контрактов с действующими футболистами, давление на тренера и игроков команды сменяют одна другую в СМИ и анонимных инсайдерских каналах.

На фоне всего этого страдает в первую очередь «Спартак». Футболисты, тренерский штаб и, конечно, все мы — болельщики. В концовке чемпионата и перед решающими играми в Кубке мы все слышим и читаем не о футболе, а о том, что будет когда-то потом.

В таких условиях мы хотим сказать главное нашей команде и тренерскому штабу — мы за вас, парни! Мы верим вам и верим в вас! Верим, что сможете не поддаться на весь этот шум и достойно доиграть этот сезон.

Всех болельщиков же мы призываем не вестись на всю шумиху, созданную вокруг клуба различными проходимцами ради извлечения собственной выгоды — кликов, траффика, денег. Важно всегда помнить о том, что «Спартак» — это мы, и нет, никогда не было и не будет причин, чтобы отворачиваться от нашей красно-белой команды. Все проходит, все меняется, но всегда с командой остаемся мы.

«Спартак» — навсегда!

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Comentarios
Comentarios
08 июля в 22:36
Уже Евсеева в спарак сватают .. ну не не знаю спартак и 5 защитников )
25процентный клоун
25процентный клоун
08 июля в 22:26
Я не с вами, вы Кононова и Глушакова выгнали, а теперь самый слабый созыв на моей памяти в команде бей беги.
Тедеско на выход
youtomee
youtomee
08 июля в 21:47
сами придумали какой-то скандал, сами в него поверили и прокомментировали
pul
pul
08 июля в 21:25
ненавижу спартак, но пеналь наиганый,за такое пеналя не дают.Просто за локо видно играет тотолизатор и место в лиге чемпионов.Однозначно локо тянут ща уши....
Eddja
Eddja
08 июля в 20:38
Толку от этого никакого.
berda2003
berda2003
08 июля в 20:32
почему слово "болельщик" ассоциируется со словом проститутка?..
то орут "уходи", потом "не уходи", потом "пошёл вон", потом "никогда не забудем"... это свиная любовь...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
08 июля в 20:30
У меня такая же история. Мы и перед игрой не общаемся. А после некоторых игр по 2-3 недели даже не звоним. А в обычной жизни только легкие подколы. Ну и конечно после игры с Тамбовом я его "поздравил№. Как же без этого.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 июля в 20:27
В картишки нет братишек! И в футболе тоже! У меня школьный друг был болельщиком СпаМа. Так бывало, после игры между ЦСКА и Спартака мы по несколько дней НЕ разговаривали!
andre_can
andre_can
08 июля в 20:26
денег на всех не хватит ;)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
08 июля в 20:23
    Мы не рабы
    Мы не рабы
    08 июля в 20:19
    Тедеско,спартак - а где русские???
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    08 июля в 20:19
    Сердцу НЕ прикажешь!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    08 июля в 20:17
    Немного нелогично,хотя понять можно. А я буду просто смотреть без симпатий.
    cska1948
    cska1948 ответ serh62 (раскрыть)
    08 июля в 20:11
    Согласен! Хоть нам и выгодна победа СпаМа, но всё равно болеть буду за Локо!
    serh62
    serh62
    08 июля в 20:02
    конечно победа спартака выгодна ЦСКА, но лучше уж пусть локомотив продолжит движение спартака в подвал ...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    08 июля в 20:01
    При всей агрессивности и неадекватности фанов Спартака надо отдать им должное. Они всегда с командой, поддерживают своих всегда и везде. Далеко не все клубы имеют таких верных и преданных болельщиков. Нужно отблагодарить игрой за такую поддержку.
    kotmyshka
    kotmyshka
    08 июля в 19:58
    норм...
    drug01
    drug01 ответ VAN ARM (раскрыть)
    08 июля в 19:40
    .....и самое главное для Спартака!
    Caniggia
    Caniggia
    08 июля в 19:21
    Тедеско надо доиграть чемпионат и кубок, а потом принимать решения. Но если он не сможет вывести команду в ЛЕ, то скорее всего сам уйдёт.
    Павел Амурский
    Павел Амурский
    08 июля в 19:20
    Локомотиву сегодня нужна только победа, удачи ему!
    cska vperiod
    cska vperiod
    08 июля в 19:20
    Фанаты хотят, чтобы спартак оказался на 10-м месте.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    08 июля в 19:20
    Всё правильно написали. Молодцы. Болельщики должны поддерживать свою команду всегда. Особенно в трудные времена
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    08 июля в 19:18
    Скоро шарфы полетят...
    Lao-Dzi
    Lao-Dzi
    08 июля в 19:17
    Спартаку ловить нечего.
    VAN ARM
    VAN ARM
    08 июля в 19:16
    сегодня решится многое))
    Notorious P.I.G.
    Notorious P.I.G.
    08 июля в 19:15
    Спартак без крыс!
    For56tas
    For56tas
    08 июля в 19:13
    Удачи Локомотиву в игре со спартаком!
    drug01
    drug01
    08 июля в 19:13
    это очень хорошо
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